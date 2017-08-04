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  3. 04 Ağustos 2017 10:26

847 TL kronik hasta maaşı

Kronik Hastalıklarla Mücadele Eden Ailelere Yönelik Yeni Sosyal Yardım Programı'nın detayları belli oldu.

847 TL kronik hasta maaşı
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın talimatıyla çalışmaları başlayan 'Kronik Hastalıklarla Mücadele Eden Ailelere Yönelik Yeni Sosyal Yardım Programı'nın detayları belli oldu. Takvim'in haberine göre Programdan ilk aşamada 4 bin 300 tüberküloz ve SSPE hastası faydalanacak. Yardım programıyla hastalara asgari ücretin 3'te 2'sinin (847,52 lira) üzerinde aylık desteğin verilmesini planlayan Bakanlık, düzenli psikososyal destek de sağlayacak. Tıbbi öz bakımlarını gideremedikleri, yatağa bağımlı olarak yaşamlarını sürdürdükleri veya ev yaşam koşullarının iyileştirilmesi gerekliliği ilgili sağlık birimince tespit edilen tüberküloz hastalarına ek ödeme de yapılabilecek. 
 
NASIL BAŞVURULACAK?
 
Destekten yararlanılabilmesi için hanede kişi başına düşen aylık gelirin net asgari ücretin 3'te 2'sinden az olması şartı aranıyor. Ayrıca SSPE hastası olanların 'Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik'e uygun sağlık kurulu raporunun bulunması gerekiyor. Bu şartları taşıyanların, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na başvurması yeterli.

kronik hasta maaşı
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