ABD, potansiyel korona aşısı için 1 milyar dolar ödeyecek

200'ün üzende ülkede ve bölgede görülen yeni tip corona virüs pandemisi nedeniyle dünya genelinde ölü sayısı 705 bini geçerken, salgının merkez üssü ABD aşı yatırımlarını artıyor.

100 MİLYON DOZ AŞI SATIN ALACAK

Reuters’ta yer alan habere göre, ABD hükümeti ülkede potansiyel corona virüs aşısı geliştiren şirketlerden biri olan Johnson&Johnson’a 100 milyon doz aşı karşılığında bir milyar doların üzerinde ödeme yapacak. Şirket, üçüncü aşama klinik deneylerinin ardından aşının Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi'den (FDA) acil onay alması halinde ülke genelinde dağıtıma başlayacağını açıkladı.



Söz konusu aşı, şu anda ABD ve Belçika’da sağlıklı gönüller üzerinde birinci klinik aşamada test ediliyor.

Bununla birlikte, ABD’de Johnson&Johnson’un dışında, Moderna, Biontech/Pfizer, Inovio, Novavax ve Kentucky Bioprocessing tarafından geliştirilen 5 aşı adayı daha bulunuyor.

Diğer taraftan ABD, daha önce İngiltere'de aşı geliştiren Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca ile de 400 milyon dolarlık bir anlaşma yapmıştı.

26 AŞI ADAYI KLİNİK DENEME AŞAMASINDA

Öte yandan, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 31 Temmuz'da açıkladığı verilere göre, Covid-19'a karşı geliştirilen 139 aşı adayı klinik öncesi geliştirme aşamasında, 26 aşı adayı ise insan deneyleri aşamasında yer alıyor.

KLİNİK DENEMELER 3 AŞAMADA YAPILIYOR

Üç aşamada yapılan klinik denemelerde, ilk aşamada, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşının güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri araştırılıyor.

İkinci aşamada, güvenilirliği doğrulanan aşının etkinliği 100’den fazla denek üzerinde test ediliyor.

Üçüncü ve son aşamada ise aynı işlem, birkaç bin denekle tekrarlanıyor. Tüm bu süreç, aylar ve hatta yıllar alabiliyor.