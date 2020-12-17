SON DAKİKA
BAKAN KOCA SON 24 SAATİN VAKA, ÖLÜ VE HASTA SAYILARINI AÇIKLADI
  1. Anasayfa
  2. Sağlık
  3. 17 Aralık 2020 18:30

ABD'li eczanelerden koronavirüs aşısıyla ilgili şaşırtıcı keşif

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), Pfizer/BioNTech’in şişelerinde eczacılar tarafından keşif edilen yüzde 40 oranında ekstra doz olduğu ortaya çıktı.

ABD'li eczanelerden koronavirüs aşısıyla ilgili şaşırtıcı keşif
A+ A-

The Guardian’da yer alan habere göre, ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), Pfizer/BioNTech’in şişelerinde eczacılar tarafından tesadüfen bulunan ekstra doz aşıların  kullanılabileceğini ve ABD'deki bu durumun ilacın arzını potansiyel olarak yüzde 40 artırabileceğini ifade etti. 

FDA KILAVUZUNDA YENİLEMEYE GİTTİ

Söz konusu duyuru eczacıların bazı aşı şişelerinin fazladan iki doza kadar yeterli sıvı içerdiğini keşfetmelerinin  ardından geldi. FDA, bu kapsamda bir flakonun sadece beş doz içerdiğini belirten kılavuzunda yeniliğe gitti. 

Bir FDA sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "Şu anda, halk sağlığı acil durumu göz önüne alındığında, FDA, flakonlardan elde edilebilen her tam dozun (altıncı, hatta muhtemelen yedinci) kullanılmasını tavsiye ediyor. Aşı üreticilerinin şişeleri kapasitesinin üstünde doldurması yaygın rastlanan bir durum. Ancak kontaminasyon nedeniyle birden fazla falakondan kalan aşılar birbiriyle karıştırılmamalı” ifadelerini kullandı. 

PFIZER KARŞI ÇIKTI

Bununla birlikte, Pfizer FDA’nın tavsiyesini onaylamadığını açıkladı. Pfizer'in sözcülerinden Sharon Castillo Washington Post'a yaptığı açıklamada, "Beş doz çıkarıldıktan sonra  şişede kalan aşı miktarı, kullanılan iğne ve şırıngaların türüne bağlı olarak değişebilir. Aşılar bizim hazırladığımız çok dozlu şişelerin kullanımına ilişkin yönergelere uygun olarak yapılmalı"  açıklamasını yaptı.

Yeni tip corona virüs pandemisinden en çok etkilenen ülke olan ABD'de ilk Covid-19 aşıları, bu hafta huzurevlerinde uygulanmaya başlandı. Halkın aşı olmasını teşvik etmek için ise ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Cuma günü, seçilmiş başkan Joe Biden gelecek hafta aşı olacak.

keşif , aşı , korona
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM