ABD'li eczanelerden koronavirüs aşısıyla ilgili şaşırtıcı keşif

The Guardian’da yer alan habere göre, ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), Pfizer/BioNTech’in şişelerinde eczacılar tarafından tesadüfen bulunan ekstra doz aşıların kullanılabileceğini ve ABD'deki bu durumun ilacın arzını potansiyel olarak yüzde 40 artırabileceğini ifade etti.

FDA KILAVUZUNDA YENİLEMEYE GİTTİ

Söz konusu duyuru eczacıların bazı aşı şişelerinin fazladan iki doza kadar yeterli sıvı içerdiğini keşfetmelerinin ardından geldi. FDA, bu kapsamda bir flakonun sadece beş doz içerdiğini belirten kılavuzunda yeniliğe gitti.

Bir FDA sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "Şu anda, halk sağlığı acil durumu göz önüne alındığında, FDA, flakonlardan elde edilebilen her tam dozun (altıncı, hatta muhtemelen yedinci) kullanılmasını tavsiye ediyor. Aşı üreticilerinin şişeleri kapasitesinin üstünde doldurması yaygın rastlanan bir durum. Ancak kontaminasyon nedeniyle birden fazla falakondan kalan aşılar birbiriyle karıştırılmamalı” ifadelerini kullandı.

PFIZER KARŞI ÇIKTI

Bununla birlikte, Pfizer FDA’nın tavsiyesini onaylamadığını açıkladı. Pfizer'in sözcülerinden Sharon Castillo Washington Post'a yaptığı açıklamada, "Beş doz çıkarıldıktan sonra şişede kalan aşı miktarı, kullanılan iğne ve şırıngaların türüne bağlı olarak değişebilir. Aşılar bizim hazırladığımız çok dozlu şişelerin kullanımına ilişkin yönergelere uygun olarak yapılmalı" açıklamasını yaptı.

Yeni tip corona virüs pandemisinden en çok etkilenen ülke olan ABD'de ilk Covid-19 aşıları, bu hafta huzurevlerinde uygulanmaya başlandı. Halkın aşı olmasını teşvik etmek için ise ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Cuma günü, seçilmiş başkan Joe Biden gelecek hafta aşı olacak.