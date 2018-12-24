· Ağız içinde yuvarlak bir yara veya yaralar

· Yaralar üzerindeki şişkinlik

· Hassasiyet

· Batma nedeniyle çiğneme veya diş fırçalama problemleri

· Yaraların tuzlu, baharatlı veya ekşi gıdalar nedeniyle tahriş olması

· İştah kaybı

Ağız yarası, aft ya da ağız ülseri, altta yatan hastalığa, rahatsızlığa veya duruma bağlı olarak değişen diğer belirtiler ile birlikte de ortaya çıkabilmektedir. Çoğu zaman, ağız içini etkileyen belirtiler, aynı zamanda diğer vücut sistemlerini de etkileyebilmektedir.

Ağız yarası nasıl anlaşılır? Ağız içinde oluşan yaralar ve bu yaraların beraberinde getirdiği belirtiler şunlar olabilmektedir:

· Ağız köşelerinde çatlaklar

· Ağız kuruluğu

· Ateş

· İştah kaybı

· Malaise ya da uyuşukluk

· Bademcikleri veya boğazı kapsayan irin veya beyaz lekeler

· Cilt döküntüsü

· Boğaz ağrısı

· Şişmiş lenf düğümleri

Ağız yarasının diğer belirtileri şunları içerebilmektedir:

· Karın ağrısı

· Kanama

· Karışıklık

· Depresyon

· İshal

· Ağız ağrısı veya şişme

· El ve ayaklarda uyuşma ve karıncalanma

· Azalan iştahla birlikte istenmeyen kilo kaybı

· Mide ülseri

· Dil ağrısı

· Zayıflık

Acil Tıbbi Yardım Gereken Ağız Yarası Belirtileri

Bazı durumlarda, ağızda çıkan bu yaralar, acil durumlarda hemen değerlendirilmesi gereken ve hayati tehlike oluşturan bir durumun belirtisi olabilmektedir. Siz ya da birlikte bulunduğunuz birinin hayatı tehdit eden belirtilerden herhangi birine sahip olması durumunda acil tıbbi yardım alınmalıdır. Ciddiye alınması gereken ağız yarası belirtileri ise şunlardır:

· Yutma veya solunum zorluğu

· Yüksek ateş

· Açıkça düşünmede sorun yaşama

Hamilelikte Ağız Yarası Belirtileri

Hamilelikte ağız yaraları sıklıkla yanak içlerinde, dilde ve iç dudakların altında gelişmektedir. Ancak, durumu daha şiddetli bir hale getirebilen diğer belirtiler de ortaya çıkabilmektedir:

· Ateş

· Salyanın ağız kenarından akması

· Ciltte kaşıntı ve tahriş

· Yemek yeme ya da konuşma zorluğu

· Letarji

· Dil ve ağız alanında yanma hissi

· Kötü nefes veya ağız kokusu

Çocuklarda Ağız Yarası Belirtileri

Ağız yarası genellikle çocuğunuzun ağzının iç astarında, diş etlerinde veya dil yüzeyinde ortaya çıkmaktadır. Bu yaraların şekli yuvarlaktır ve beyaz renkte görünmektedir.

Ağız yaraları, çocuğunuz özellikle tuzlu veya baharatlı yiyecekler yediğinde daha da ağrılı bir hale gelmektedir. Bazen çocuğunuz ağız yaraları iyileşene kadar yiyecekleri yemeyi reddedebilmektedir.

Bir enfeksiyon sonucu ağız yaraları oluşmuşsa, çocuğunuzun ateşi de olabilmektedir.

Çocuğunuzun bir ağız enfeksiyonuyla ilgili olarak ağız yarası problemi yaşadığını düşünüyorsanız, hemen bir doktora başvurmalısınız.

Çocuğunuzun ağız yaraları ile birlikte yaşayabileceği diğer ciddi belirtiler ise şunlardır:

· Kilo kaybı

· Karın ağrısı

· Açıklanamayan ateş

· Dışkıda kan veya mukus

· Boyun sertliği ve yorgunluğu

· Anüs çevresinde yaralar

Bu tür ciddi belirtilerin ortaya çıkma nedeni, ağız içinde çıkan yaraların bazen çölyak hastalığı veya iltihaplı bağırsak hastalığına bağlı olabilmesidir.

Ağız Yarası Nedir?

Ağız içinde meydana gelen yaralar, yemek yemeyi ya da konuşmayı oldukça zorlaştırabilen yaralardır. Genellikle, zararsız olan ağız yaraları, ciddi bir sağlık sorunu nedeniyle ortaya çıkmadıysa, bir ya da iki hafta içinde kendiliğinden iyileşmektedir.

Ağız Yarası Tedavisi

Ağız yarası nasıl geçer? Ağız yaraları genellikle herhangi bir tedaviye ihtiyaç duyulmadan kendi kendine iyileşmektedir. Diğer yandan, iyileşmesini hızlandırmak ve ağrıları hafifletmek için şu yöntemler etkili olabilmektedir:

· Dişleri ve dili dikkatli fırçalamak

· Yaşam tarzı değişiklikleri

· İlaç tedavisi

Ağız Yarası İçin Hangi Doktora Gidilir?

Ağız yarası tanısı ve tedavisi için bir kulak, burun, boğaz uzmanına (KBB) başvurabilirsiniz. Ağız yaraları diş problemleri nedeniyle ortaya çıkıyorsa, bir diş doktorundan da yardım alabilirsiniz.