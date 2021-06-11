Ağrı kesici-ateş düşürücü o ilacın toplatılmasına karar verildi
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye'de en fazla kullanılan ağrı kesici-ateş düşürücülerden birisi olan Paranox'un toplatılmasına karar verdi.
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye'de en fazla kullanılan ağrı kesici-ateş düşürücülerden birisi olan Paranox isimli ilacın piyasadan toplatılmasına karar verdi.
Paranox ne için kullanılır?
Paranox özellikle, çocuklarda hafif ve orta şiddette ağrılar ile ateşin semptomatik (hastalığı tedavi edici değil fakat belirtileri giderici) tedavisinde kullanılıyor.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol