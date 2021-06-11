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Ağrı kesici-ateş düşürücü o ilacın toplatılmasına karar verildi

Ağrı kesici-ateş düşürücü o ilacın toplatılmasına karar verildi

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye'de en fazla kullanılan ağrı kesici-ateş düşürücülerden birisi olan Paranox'un toplatılmasına karar verdi.

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye'de en fazla kullanılan ağrı kesici-ateş düşürücülerden birisi olan Paranox isimli ilacın piyasadan toplatılmasına karar verdi.

Paranox ne için kullanılır?

Paranox özellikle, çocuklarda hafif ve orta şiddette ağrılar ile ateşin semptomatik (hastalığı tedavi edici değil fakat belirtileri giderici) tedavisinde kullanılıyor.  

Etiketler Paranox ilaç ağrı kesici ateş düşürücü
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