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Aile hekimleri için tepki çeken düzenleme

Aile hekimleri için tepki çeken düzenleme
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Aile hekimliği sözleşme ve ödeme yönetmeliğinde düzenleme yapıldı. Taban maaşlarında düşüş yaşanacağını belirten aile hekimleri ise düzenlemeye tepki gösterdi.

Yeni yönetmelikle, aile hekimliğine düşen kişi sayısı 3 bin 500’e düşürülecek.

Nüfusun fazla olduğu bölgelerde yeni aile hekimlikleri açılacak.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, hekim başına düşen hasta sayısı azaltılarak kronik hastalık ve kanserlerin tarama ve izlemlerinin etkin yapılmasının teşviki sağlanacak. Aile hekimlerinin kendilerine kayıtlı kişilere en az 6 ayda bir ulaşacak.

TEPKİ GELDİ

Bakanlık yeni yönetmeliğin amacının hastanelerdeki yükü azaltmak olduğunu belirtiyor ancak aile hekimleri ise taban maaşlarında düşüş yaşanacağını söyleyerek düzenlemeye tepki gösteriyor.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu, maaş ödemeleri hastaların vereceği memnuniyet puanlarına bağlandığını söyleyerek "Hastasından 5 yıldız alamayan aile hekimlerinin maaşlarından kesintiler yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

Etiketler aile hekimleri taban maaş maaş ödeme
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