Alarm veren kentte vaka sayısı yüzde 55 azaldı

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın önce yüzde 50 vaka artışı olan 15 il arasında saydığı, sonrasında yüzde 100'lük vaka artışının olduğunu söylediği Antalya'da denetimler aralıksız sürerken alınan tedbirler sonuç verdi. Filyasyon ekipleri ile koronavirüs testi pozitif çıkan hastaları evde tek tek ziyaret eden ve ekip arkadaşlarına çiçek veren İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, "Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca'nın Covid-19 salgınındaki vaka sayılarındaki artışa işaret ettiği Antalya'da yeni tedbirlerin alınmasıyla birlikte vaka

sayılarımızı 8 Aralık'tan bu yana yüzde 55 düşürdük" dedi.



402 FİLYASYON EKİBİ ÜSTÜN GAYRET GÖSTERİYOR

Vaka sayılarının düşüşünde Sağlık Bakanlığı'nın talimatları, Antalya Valiliği'nin öncülüğü, diğer kurumların katkı ve iş birliğinin önemini vurgulayan Hülür, şöyle konuştu:



"Salgında hem kaynağı bulmak hem de pozitif vakanın temaslılarını bularak toplumdan izole etme çalışmalarını var gücümüzle yürütüyoruz. 7 gün 24 saat görev yapan filyasyon ekiplerimizi daha da genişlettik. Genişletilmiş il filyasyon ekiplerimizle hem saha hem de merkezde olmak üzere 835 sağlık personeli, 402 filyasyon ekibi üstün gayret göstererek görev yapıyor. Covid-19 salgınının başladığı tarihten itibaren bugüne kadar yapmış olduğumuz toplam filyasyon sayımız bugün itibarıyla 223 bin 750'dir. 1-18 Aralık aralığında ise 50 bin 12'dir."



VATANDAŞI DİNLEDİ

İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, filyasyon ekipleri ile birlikte yaptığı ev ziyaretlerinde ise vatandaşların gösterdiği iş birliğine teşekkür etti, önerilerde bulundu, istek ve şikayetleri dinledi. Hülür, vatandaşlara, "Öncelikle evinizde kalarak büyük bir riski önlediğinizi unutmayın. Kişisel koruyucu önlemlerinizi alın, evinize asla ziyaretçi kabul etmeyin, kronik hastalığı bulunanlar ilaçlarınızı düzenli olarak alın, diyetlerinize uyun ve dengeli beslenin" önerilerinde bulundu.



'30 BİN 500 ARANDIK, 43 BİN 239 KEZ BİZ ARADIK'

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde arayan ve aranan olmak üzere 2 ayrı çağrı merkezi olduğunu belirten Ünal Hülür, "Aranan çağrı merkezimize 1-18 Aralık tarihleri arasında gelen toplam çağrı sayısı 30 bin 500. Arayan çağrı merkez ekiplerimiz ise aynı tarihlerde 43 bin 239 arama yaptı. Arayan çağrı merkez ekiplerimiz PCR testi pozitif ve temaslı hastalarımızı Sağlık Bakanlığı iletişim hattı üzerinden bir hastayı toplamda 4 kez arayarak hal ve hatırını soruyor, ihtiyaçlarını, şikayetlerini, ilaç kullanımını, aile hekimleri ile iletişimlerini öğrenip sorun varsa çözümler buluyoruz" dedi.



SAHRA HASTANESİNDE 708 KİŞİ KALDI

Salgının başlangıcından bugüne kadar KYK Sahra Hastanesi'nde kalan hasta sayısının 708 olduğunu belirten Hülür, şunları söyledi:

"1-18 Aralık tarihleri arasında izolasyona uymayan kişi sayısı 202 olup, şu anda yurtta kalan kişi sayısı 65. İlaç tedavisine gelince, salgının başlangıcından bugüne kadar 138 bin 344 kutu Favipiravir tablet, 28 bin 476 kutu Hidroksiklorokin tablet kullanıldı. 1-18 Aralık aralığında ise 74 bin 261 kutu Favipiravir tablet, 14 bin 80 kutu Hidroksiklorokin tablet kullanıldı. İlimiz filyasyon ekipleri ve hastanelerimizin üstün gayretleri ile vaka sayımız 8 Aralık'tan bu yana yüzde 55 düşüş göstermiştir. Bu vesile ile kurallara uyan tüm vatandaşlarımıza, valiliğimiz koordinasyonunda destek olan kurumlarımıza ve özellikle de bu zor zamanda tüm özverileriyle sahada olan fedakâr sağlık çalışanlarımıza en kalbi duygularımla teşekkür ederim."