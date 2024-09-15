  1. Anasayfa
  2. Sağlık
  3. Alışveriş merkezinde ''Heimlich'' manevrası deneyi

Alışveriş merkezinde ''Heimlich'' manevrası deneyi

Alışveriş merkezinde ''Heimlich'' manevrası deneyi
Güncelleme:

Kastamonu'da bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen sosyal deneyde boğazına yemek takılan vatandaşa "Heimlich" manevrası ile müdahale edildi. Müdahaleyi gören vatandaşlar önce korktu sonra müdahale ekibini alkışladı.

Kastamonu'da ilk yardım bilincini yaymak amaçlı bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen sosyal deneyde boğazına yemek takılan vatandaşa "Heimlich" manevrası ile müdahale edilmesi sağlandı. Yapılan deney vatandaşları önce korkuttu, sonra büyük alkış aldı.

Alışveriş merkezinde ''Heimlich'' manevrası deneyi - Resim : 1Dünya İlk Yardım Günü çerçevesinde, Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kent merkezinde bulunan bir alışveriş merkezinde ilk yardım bilincini yaymak amacıyla sosyal deney gerçekleştirildi. Senaryo gereği alışveriş merkezinde patates cipsi yiyen bir vatandaş, soluk borusuna yemek takılması neticesinde fenalaştı. Bu sırada AVM'de bulunan vatandaşlar tarafından boğazına yemek takılan şahsa Heimlich manevrası uygulanarak müdahale edildi. Vatandaşların panik yaşadığı olayın ardından, bir sosyal deney olduğu açıklandı. Alışveriş merkezinde hazır bekletilen Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde görevli acil tıp teknisyenleri, sosyal deneyin ardından ilk yardımın önemine dikkat çekerek, vatandaşlara ilk yardım eğitiminde bulundu.

Alışveriş merkezinde ''Heimlich'' manevrası deneyi - Resim : 2“Heimlich manevrası basit bir manevra ama can kurtarıyor”

İnebolu ilçesinde itfaiye eri olarak görev yapan Ahmet Kara, durumu görünce hemen müdahaleyi gerçekleştirdiğini belirterek, “Arkadaş birden nefes alamadı, boğazına yemek gitmiş. Aslında numaraymış hepsi ama ben de gerekli ilk yardımları bildiğim için müdahalede bulundum. Benim yanıma bir beyefendi daha geldi, o da müdahale etti, bana yardımcı oldu. Sağ olsun o da bilinçli bir vatandaş” dedi.
Sosyal deney olduğunu söylediklerinde önce çok kızdığını belirten Kara, “Aslında güzel bir etkinlik, herkesin bu konularda bilinçli olması gerekiyor. Küçük çocukların boğazına yemek kaçabiliyor, televizyonlarda okullarda buna çok sık rastlıyoruz. Sokakta ya da bir kafede otururken bile başımıza gelebilir. Bu yüzden herkesin bu ilk yardımı bilmesi gerekiyor. Heimlich manevrası basit bir manevra ama can kurtarıyor, basit bir ilk yardım ile bir insanın canını kurtarıyorsunuz” diye konuştu.

İHA

Etiketler kastamonu 'Heimlich' manevrası ilk yardım
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Süper Kanlı Ay için geri sayım başladı: Süper Kanlı Ay ne zaman? Süper Kanlı Ay için geri sayım başladı: Süper Kanlı Ay ne zaman? Barıştıkları gündeme gelmişti: Icardi ile Wanda Nara sarmaş dolaş görüntülendi Barıştıkları gündeme gelmişti: Icardi ile Wanda Nara sarmaş dolaş görüntülendi Sakarya'da fabrikada patlama: 21 yaralı Sakarya'da fabrikada patlama: 21 yaralı Emlak ilanlarında yeni dönem: Sadece yetkili satıcılar ilan verebilecek Emlak ilanlarında yeni dönem: Sadece yetkili satıcılar ilan verebilecek Borsa yatırımcılarını edişlendiren olay: Neredeyse yarı yarıya düştü Borsa yatırımcılarını edişlendiren olay: Neredeyse yarı yarıya düştü Görme engelli vatandaşların telefonunu çalan hırsızdan pişkin savunma Görme engelli vatandaşların telefonunu çalan hırsızdan pişkin savunma Erdoğan'dan ''Narin'' açıklaması: Kimileri cenaze üzerinden siyaset yapıyor Erdoğan'dan ''Narin'' açıklaması: Kimileri cenaze üzerinden siyaset yapıyor Ev sahibi kiracı uyuşmazlığında yok artık dedirten olay: Ev sahibinin cinsel organını kesti Ev sahibi kiracı uyuşmazlığında yok artık dedirten olay: Ev sahibinin cinsel organını kesti İstanbul'da meyve sebze halinde kan aktı: 5 yaralı İstanbul'da meyve sebze halinde kan aktı: 5 yaralı Kalamış Yat Limanı kararı Resmi Gazete'de yaymılandı Kalamış Yat Limanı kararı Resmi Gazete'de yaymılandı
Ne arsa ne de konut... Uzman isim ev almaktan 10 kat daha karlı yatırımı açıkladı Ne arsa ne de konut... Uzman isim ev almaktan 10 kat daha karlı yatırımı açıkladı Av yasağı sona erdi, tezgahlar palamutla doldu Av yasağı sona erdi, tezgahlar palamutla doldu İstanbul'da İETT şoförünü çileden çıkaran olay İstanbul'da İETT şoförünü çileden çıkaran olay Meteoroloji uyardı: Bu illerde yaşayanlar dikkat Meteoroloji uyardı: Bu illerde yaşayanlar dikkat TEM'de 8 araç birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var TEM'de 8 araç birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var Kerem Aktürkoğlu, Benfica'da golle başladı Kerem Aktürkoğlu, Benfica'da golle başladı