Alışveriş merkezinde ''Heimlich'' manevrası deneyi

Kastamonu'da bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen sosyal deneyde boğazına yemek takılan vatandaşa "Heimlich" manevrası ile müdahale edildi. Müdahaleyi gören vatandaşlar önce korktu sonra müdahale ekibini alkışladı.

Kastamonu'da ilk yardım bilincini yaymak amaçlı bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen sosyal deneyde boğazına yemek takılan vatandaşa "Heimlich" manevrası ile müdahale edilmesi sağlandı. Yapılan deney vatandaşları önce korkuttu, sonra büyük alkış aldı.

Dünya İlk Yardım Günü çerçevesinde, Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kent merkezinde bulunan bir alışveriş merkezinde ilk yardım bilincini yaymak amacıyla sosyal deney gerçekleştirildi. Senaryo gereği alışveriş merkezinde patates cipsi yiyen bir vatandaş, soluk borusuna yemek takılması neticesinde fenalaştı. Bu sırada AVM'de bulunan vatandaşlar tarafından boğazına yemek takılan şahsa Heimlich manevrası uygulanarak müdahale edildi. Vatandaşların panik yaşadığı olayın ardından, bir sosyal deney olduğu açıklandı. Alışveriş merkezinde hazır bekletilen Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde görevli acil tıp teknisyenleri, sosyal deneyin ardından ilk yardımın önemine dikkat çekerek, vatandaşlara ilk yardım eğitiminde bulundu.

“Heimlich manevrası basit bir manevra ama can kurtarıyor”

İnebolu ilçesinde itfaiye eri olarak görev yapan Ahmet Kara, durumu görünce hemen müdahaleyi gerçekleştirdiğini belirterek, “Arkadaş birden nefes alamadı, boğazına yemek gitmiş. Aslında numaraymış hepsi ama ben de gerekli ilk yardımları bildiğim için müdahalede bulundum. Benim yanıma bir beyefendi daha geldi, o da müdahale etti, bana yardımcı oldu. Sağ olsun o da bilinçli bir vatandaş” dedi.

Sosyal deney olduğunu söylediklerinde önce çok kızdığını belirten Kara, “Aslında güzel bir etkinlik, herkesin bu konularda bilinçli olması gerekiyor. Küçük çocukların boğazına yemek kaçabiliyor, televizyonlarda okullarda buna çok sık rastlıyoruz. Sokakta ya da bir kafede otururken bile başımıza gelebilir. Bu yüzden herkesin bu ilk yardımı bilmesi gerekiyor. Heimlich manevrası basit bir manevra ama can kurtarıyor, basit bir ilk yardım ile bir insanın canını kurtarıyorsunuz” diye konuştu.

İHA