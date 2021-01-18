Almanya'da koronavirüs aşısı olan 10 kişi öldü

Milyonlarca insanın hayatını olumsuz etkileyen koronavirüs salgını, aşının bulunmasıyla başka bir boyuta taşındı. ABD, Almanya, Çin gibi ülkeler ürettikleri aşılarla insanlığa umut oldu. Birçok ülkede öncelikli gruplarda virüse karşı aşılama uygulaması başladı.

Diğer yandan aşılamanın başlamasıyla endişelendiren haberler de geldi. Almanya'da Pfizer-Biontech aşısı olan 10 kişi vefat etti. Bu kapsamda Almanya'da aşılanan 842 bin kişiden 10'u, aşı olduktan sonra hayatını kaybetmiş oldu. Ülkede panik havası hakim olurken, Paul Ehrlıch Enstitüsü ölümlerin sebebini araştırmaya başladı.

ÖLENLERİN YAŞ ARALIĞI 79-93

Enstitü Sağlık Ürünleri Başkanı, yaşamını yitiren kişilerin 79 ile 93 yaşlarında kronik rahatsızlıkları bulunan kişiler olduğunu açıkladı. Aşının yapılması ile ölüm arasındaki sürenin ise birkaç saat ile 4 arasında değiştiği belirtildi. Enstitü, hastaların durumunun ağır olduğunu, birden fazla hastalıklarının bulunduğu ve hafifletici tedavi gördüklerini de ekledi.

AVUSTRALYA HÜKÜMETİ HAREKETE GEÇTİ

Pfizer-Biontech aşısından 10 milyon doz sipariş etmiş olan Avustralya hükümeti, yaşananların ardından harekete geçti. Avustralya, Pfizer ve Norveç hükümetinden konuyla ilgili acil bilgi istediklerini duyurdu.

33 kişi aşı nedeniyle öldü iddialarına yalanlama

Koronavirüs aşısı olan bir kişi daha öldü