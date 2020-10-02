Almanya'da üçüncü koronavirüs aşısı insan deneylerine başladı

Alman biyoteknoloji firması IDT Biologika, BioNTech ve CureVac'tan sonra ülkede deneysel bir corona virüs aşısının insan denemeleri aşamasına geçen üçüncü firma oldu.

Alman Enfeksiyon Araştırma Merkezi (DZIF) ile geliştirilen aşı ilk klinik deneyler aşamasında, dört haftalık aralıklarla iki doz halinde uygulanacak ve 18-55 yaş arası 30 katılımcı üzerinde yürütülecek. Erken aşamadaki çalışmanın sonuçları aşının güvenli olduğunu ve bir bağışıklık tepkisi ürettiğini gösterirse, bu yılın sonunda yaşlı gönüllüleri de içeren ikinci seviye klinik deneylerine başlanacak.

MERS'E KARŞI AŞI GELİŞTİRDİ

Öte yandan, Doğu Almanya merkezli IDT Biogolika’nın, ilaç şirketleri için viral aşılar ürettiği ve AstraZeneca'nın potansiyel aşısı da dahil olmak üzere altı Covid-19 projesine yardımcı olduğu belirtildi.

IDT Biogolika’nın aşısı, Orta Doğu Solunum Sendromuna (MERS) neden olan corona virüse karşı bir aşı geliştirmek için halihazırda kullanılmış olan, modifiye edilmiş bir çiçek hastalığı virüsüne dayanıyor.

KLİNİK DENEMELER 3 AŞAMADA YAPILIYOR

Bir aşının yaygın olarak kullanılabilmesi için 3 aşamada insanlar üzerinde test edilmesi gerekiyor.Klinik denemelerin ilk aşamasında, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşının güvenli olup olmadığı ve muhtemel yan etkileri araştırılıyor. İkinci aşamada, güvenilirliği doğrulanan aşının etkinliği 100'den fazla denek üzerinde test ediliyor. Üçüncü ve son aşamada ise aynı işlem, binlerce denekle tekrarlanıyor. Tüm bu süreç, aylar ve hatta yıllar alabiliyor.

45 AŞI ADAYI İNSANLAR ÜZERİNDE TEST EDİLİYOR

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, dünya genelinde Covid-19'a karşı 45 aşı adayı klinik deneme, 200’ü aşkın aşı adayı ise klinik öncesi değerlendirme aşamasında bulunuyor.

Öte yandan, Rusya ve Çin, tam etkinlik denemeleri sonuçlandırılmadan önce insanları aşılamaya başladı. Pfizer, Moderna ve AstraZeneca gibi önde gelen şirketlerin ise yıl sonundan önce son aşama deneme sonuçlarına sahip olması bekleniyor.

ALMANYA'DA AŞI GELİŞTİRİCİLERİNE 627 MİLYON EURO FON

Almanya, Covid-19 karşı geliştirilen aşılar hakkında söz sahibi olmak ve üretim kapsaitesini artırmak için aşı üreticileri olan BioNTech ve CureVac 627 milyon euro fon sağladı. Maddş destek sağlama konusunda Fon sağlama IDT Biologica ile de görüşüldüğü bildiridildi.