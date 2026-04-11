  3. Ameliyatsız boy uzatma tedavisinde SGK müjdesi! FDA onaylı tedavi Türkiye'de artık ücretsiz!

Ameliyatsız boy uzatma tedavisinde SGK müjdesi! FDA onaylı tedavi Türkiye'de artık ücretsiz!

Ameliyatsız boy uzatma tedavisinde SGK müjdesi! FDA onaylı tedavi Türkiye'de artık ücretsiz!
Halk arasında cücelik olarak bilinen akondroplazi hastaları için Türkiye'de yeni bir dönem başladı. Prof. Dr. İlker Tolga Özgen, 2023'te FDA onayı alan ve boy uzamasını her yıl yaklaşık 2 cm artıran tedavinin, 2026 itibarıyla SGK geri ödeme kapsamına alındığını duyurdu.

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Prof. Dr. İlker Tolga Özgen, halk arasında ‘cücelik’ olarak bilinen akondroplazi hastalarında boy uzamasına katkı sağlayan tedavinin artık SGK’nın geri ödeme kapsamına alındığını belirtti. Erken tanının önemine dikkat çeken Prof. Dr. Özgen, “Süt çocukluğu döneminde tanı alan bir hastanın 20-30 cm civarı boy kazanımı mümkün olabilecek” dedi.

Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Prof. Dr. İlker Tolga Özgen, akondroplazinin genetik bir nedene bağlı olarak kol ve bacak kısalığıyla seyreden ve ciddi boy kısalığına yol açan bir iskelet bozukluğu olduğunu söyledi. Hastalığın erişkin boyunu önemli ölçüde etkilediğini ifade eden Prof. Dr. Tolga Özgen, “Erişkin boyu kızlarda ortalama 120 cm, erkeklerde ise 130 cm civarı kalmaktadır” diye konuştu.

‘FDA 2023’TE ONAYLADI’

Akondroplazinin tedavisine yönelik önemli bir gelişme yaşandığını belirten Özgen, “Tedavi, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından 2023 yılında onaylanmış ve bu süreden beri uygulanmakta olup boy kazanımı ve ekstremite orantısızlığının düzeltilmesi konusunda oldukça faydalı olduğu bilimsel çalışmalar ile kanıtlanmıştır” ifadelerini kullandı.

‘HER YIL YAKLAŞIK 2 SANTİMETRE EK UZAMA SAĞLAYABİLİYOR2

Tedavinin özellikle büyüme plakları açık olan çocuklarda daha etkili olduğuna dikkat çeken Özgen, “Özellikle büyüme plakları açık olan çocuklarda kullanıldığı dönemde her yıl 2 cm civarı ek uzama sağlayabilmektedir. Bu durumda süt çocukluğu döneminde tanı alan bir hastanın 20-30 cm civarı boy kazanımı mümkün olabilecektir” diye konuştu.

‘2026’DAN İTİBAREN SGK GERİ ÖDEME KAPSAMINA ALDI’

Türkiye’de tedaviye erişim konusunda da önemli bir gelişme yaşandığını ifade eden Özgen, “Ülkemizde tedavi olanakları kısıtlıyken, 2026 yılından itibaren genetik olarak tanısı doğrulanmış akondroplazi hastalarında SGK tedaviyi geri ödeme kapsamına almıştır. Çocuk endokrinolojisi tarafından çıkarılacak heyet raporu ile tedaviye başlanabilir. Tedaviye ne kadar erken başlanırsa, erişkin boya katkısı o kadar çok olacaktır” dedi.

DHA

Etiketler Akondroplazi tedavi Akondroplazi tedavisi SGK geri ödeme boy uzatma boy uzatma tedavisi Prof. Dr. İlker Tolga Özgen çocuk endokrinolojisi endokrinoloji FDA boy uzatma ilacı boy kısalığı genetik Akondroplazi ilaç raporu
