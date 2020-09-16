Ankara Tabip Odası'ndan günlük vaka sayısıyla ilgili şok açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, pandeminin başından bu yana Koronavirüs nedeniyle vefat eden sağlık personeli sayısını 52, Covid-19’a yakalanan sağlık çalışanı sayısını ise 29 bin 865 olarak açıkladı.

ATO’nun verilerine göre de, beşi 12 ve 13 Eylül’de olmak üzere 39’u hekim toplam 90 sağlık çalışanı bu mücadelede yaşamını yitirdi.

Milliyet’e konuşan Ankara Tabip Odası (ATO) Genel Sekreteri Dr. Muharrem Baytemur, Bakan Koca’nın 52 sağlık çalışanın hayatını kaybettiğine yönelik açıklamasını hatırlatarak, “Bakanın açıkladığı gün bizim elimizdeki verilerde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın sayısı 73’tü. Şimdi 90’a ulaştı. Sağlık çalışanlarımız bütün pozitif vakaların yüzde 10’u civarında” dedi.

"Hastanenin temizlik işçisi, güvenlik işçisi, aşçı; hepsi sağlık çalışanı"

Hayatını kaybeden 90 sağlık emekçisinin bilgisinin teyitli olduğunu söyleyen Baytemur, “Sağlık çalışanlarının sayısı 1 milyonun üzerinde. Biz bunu tabii ki temizlik işçisi, güvenlik işçisi, aşçı... Bütün hepsini dahil ederek değerlendiriyoruz. İki gün önce Sağlık Bakanlığı’nın deposunun başşöförü Covid-19 nedeniyle vefat etti. O da bir sağlık çalışanı. Verilerimizde eksiklikler de olabilir tabii ki. Uç noktalarda, taşrada bize ulaşmayan veriler de olabilir. Ama 90 teyit edilmiş rakam” diye konuştu.

"VAKA SAYILARI DOĞRU DEĞİL"

Baytemur, RS FM’de konuk olduğu Atilla Güner’le Akşam Postası programında salgının seyrine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Baytemur, "Vaka sayıları Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı düzeyde değil. Eğer veriler doğru olsaydı ek önlemlere, ek tedbirlere, ek personele ihtiyaç duymazdı. Oldukça fazla hasta var" ifadesini kullandı.

Dr. Beytemür'ün açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"BİRBİRLERİNE 'MERHABA' DİYEMEYECEK DURUMDALAR"

"Eskiden kapatılan hastanelerin açılması gündemde. Hastaneler çok yoğun hatta yeterli yoğun bakım ünitesi olmadığı hastalar sıraya konuluyor. Ankara’da 9 bölge var. Sağlık Bakanlığı filyasyon ekiplerinden oluşan yaklaşık 1400 kişiyi Ankara İl Sağlık Müdürlüğü emrine verdi. Ankara’da, 9 bölgeden bize gelen veriler için söylüyorum yine de teyit edilmesi gerekir ama her bir bölgeden yaklaşık 400-500 vakanın olduğu bilgisi bize ulaşıyor.

Vaka sayıları Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı düzeyde değil. Eğer veriler doğru olsaydı ek önlemlere, ek tedbirlere, ek personele ihtiyaç duymazdı. Oldukça fazla hasta var.

Sağlık Müdürlüğü bünyesinde çalışan arkadaşlarımız birbirlerine ‘’merhaba’’ bile diyemeyecek durumdalar, o kadar yoğunlar. Yemek yemeğe bile zaman ayıramayacak çalışma temposundalar. Servislerden yoğun bakıma geçerken bile hastalar sıraya konuyor.

VAKA SAYILARI ANKARA'DA NEDEN FIRLADI?

1 Haziran'da normalleşme sürecine girmiştik. Vatandaşlarda salgının azaldığı yönünde hatta yok olacak gibi bir düşünce oldu. Tatil sezonu başladı insanlar memleketlerine gitti. Milli Savunma Bakanlığı Üniversitesi'ne başvuru için gelen sayısı epey vardı. Bu kişilerin heyet raporları Ankara’daki pandemi hastanelerinde de verildi. Kamu kurumlarındaki esnek çalışma kararı çok geç alındı yeterince uygulanamadı. Ankara’nın hem başkent olması hem de diğer illere geçiş noktası olması insan trafiğine oluşturuyor.

"BİZİM FİKRİMİZ ALINMIYOR"

Vatandaşların hastane gidip yaptırdıkları COVİD – 19 testinin sonucu aynı gün çıkmıyor. Hastane çıktıkları zaten sonucunu bilmeden toplu taşımaya binip evlerine gidiyorlar. İli yönetenler bizden fikir alınmıyor. İşbirliğine ihtiyaç var. Ankara’nın nüfus yoğunluğu fazla değil ama merkez nüfusu çok fazla. Çankaya’nın nüfusu gündüz iki katına çıkıyor. İnsanlar maske takıyor ama hayat da devam ediyor gibi. Vatandaşların kendilerine ait önlemler açısında şeffaflığa ihtiyacı var. Pandemi’nin daha ciddiye alınması gerekiyor. "