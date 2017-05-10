Tam 7,4 kilogramlık bebek dünyaya geldi

Radio New Zealand’da yer alan habere göre, Wellington Hastanesi’nde ismi açıklanmayan Lower Hutt kentinden bir anne ülkenin en ağır bebeği olduğuna inanılan 7,39 kilogram ağırlığında erkek bebek dünyaya getirdi. Sezaryen ile üç saat süren operasyonun ardından doğan bebeğin normalin iki katı ağırlığında ve 57 santimetre boyunda olduğu belirtildi.



İLK BEBEĞİ DE 5.4 KİLOYMUŞ

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen aile, bebeğin sağlıklı ve mutlu olduğunu söyledi. İkinci oğlunu dünyaya getiren annenin ilk bebeğinin de 5,4 kilogram doğduğu açıklandı.

YENİ ZELANDA'NIN EN AĞIR BEBEĞİ 6,85 KİLOYDU

Yeni Zelanda medyasında yer alan haberlere göre ülkede şu ana kadar kayıtlara geçen yenidoğan bebeklerin en ağırı 2014 yılanda 6,85 kilogram ile Hamilton kentinde dünyaya gelmişti.

DÜNYANIN EN AĞIR BEBEĞİ 10.2 KİLO DOĞMUŞTU

Guinness Rekorlar Kitabı'na göre sağlıklı bir anneden sağlıklı bir şekilde doğan en iri bebek 1955 yılında İtalya'da dünyaya geldi. Bu bebek 10.2 kiloydu.