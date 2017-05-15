Yanlış emniyet kullanımı bebeğe zarar veriyor

Anne adaylarının doğru emniyet kemeri kullanması kaza anında oluşabilecek kalıcı problemleri önlüyor. Olası risklere karşı doğru emniyet kemeri tercih edilmesi gerektiği belirtilirken, “Hamilelerin yanlış emniyet kemeri kullanmaları bebeğe zarar verebiliyor” uyarısı yapıldı.

Anne adaylarının doğru emniyet kemeri kullanması kaza anında oluşabilecek kalıcı problemlerin önüne geçiyor. Kaza anında çarpmanın etkisiyle bir yetişkin öne doğru 3-5 tona kadar bir kuvvetle itildiği ve emniyet kemeri karından geçtiği için fetüs çok yüksek bir basınca maruz kalıyor. Çocuklar kadar annelerin de güvenliğini düşünen BeSafe markasının Türkiye Sorumlusu Dr. Kasım Yiğit, özellikle hamile olan kadınların yolculuklardaki olası risklere karşı doğru emniyet kemeri tercih etmeleri gerektiğini vurguluyor.

Bir kemer, iki can

Türkiye’de hamilelikte seyahat güvenliği konusuna yeteri kadar önem verilmediğini vurgulayan Dr. Kasım Yiğit, “Hamilelik süresince, normalde kullanılan emniyet kemerinden daha güvenlilerinin tercih edilmesi gerekiyor. Türkiye’de hamilelikte seyahat güvenliği konusuna yeteri kadar önem verilmiyor. Ancak bu konu oldukça önemli. Kaza sırasında fetüsün 3-5 tona kadar basınç görmesi çok ciddi bir durum, aslında doğru emniyet kemeri kullanımı iki canın güvenliğini sağlıyor. Anne adaylarına özel olarak yapılan doğru emniyet kemerlerinin alt bölümü, karın bölgesinden pelvise doğru uzanarak, riskleri minimize eder. Bu hususa önem vererek hamilelik dönemi boyunca dikkatli olmalarını tavsiye ediyoruz” açıklamasında bulundu.

BESAFE HAKKINDA

Dünyanın önde gelen çocuk oto koltuk üreticilerinden BeSafe, 1963 yılında adım attığı üretim sürecine günümüzde modern ve çağdaş annelere sunduğu ürünler ile devam ediyor. İskandinav güvenlik anlayışı ile geliştirilen Dünyanın ilk çocuk oto koltuk üreticisi BeSafe, 50 yılı aşkın süredir üst düzey kalite standartları çerçevesinde üretiliyor. BeSafe çatısı altında, 0-1 yaş için bebek oto koltuğu, 6 ay-4 yaşa özel yeni yürüyen oto koltuğu ve 4-12 yaş arası çocuklar için olmak üzere üç farklı ürün sunuluyor.

BeSafe, herhangi bir çarpma ya da darbe anında çocukları korumak için en üst düzeyde kaliteli üretim gerçekleştiriyor. Laboratuvar ortamında gerçekleştirilen kaza simülasyonları ile geliştirilen BeSafe ürünleri, basınca karşı dirençli “polipropilen” olarak tanımlanan sert bir plastikten üretiliyor.

Sürüş yönünün tersine olarak arka yönelimli şekilde de kullanılabilen BeSafe, annelerin aradığı güvenlik, ergonomi ve kaliteyi bir arada sunuyor. Geliştirilmiş yan darbe koruması, EPS/EPP köpük sistemi ve VRF sistemi ile güvenlik düzeyi artırılan BeSafe, çocukların mutlu, ebeveynlerin huzurlu seyahat etmelerini sağlıyor. Üretim vizyonu öncelikle “çocukların güvenliği” olan BeSafe, kullanım ömrü boyunca garanti ayrıcalığı taşıyor.