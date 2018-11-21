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  2. Sağlık
  3. 21 Kasım 2018 13:47

Anti-Aging ile Tanışın

Jinekoloji & Anti-Aging Uzmanı Dr. Ali Fuat Aytekin, Anti-Aging hakkında merak edilenleri sizler için anlattı.

Anti-Aging ile Tanışın
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Anti-aging tıp; yaşa bağımlı olarak ortaya çıkan fonksiyon bozuklukları, rahatsızlıklar ve hastalıkların tedavisi, önlenmesi, erken tanısı ve geriye döndürülmesi temeline dayanan ve bunun için ileri bilimsel ve medikal teknolojinin uygulanması için oluşturulmuş özel bir tıp dalıdır.

Sağlıklı insanın yaşam süresini uzatmak için gerekli olan her türlü araştırmayı görev edinmesi temel amacını oluşturmaktadır.

Sağlıklı olmanın faydaları nelerdir?

Anti-aging tıbbın araştırmaları sonucu; kalp hastalıklarının önlenmesi yaşam süremizi 13.9  yıl, kanser hastalıklarının önlenmesi yaşam süremizi 18 yıl ve diyabet mellitus yani Tip 2 diyabetin önlenmesi yaşam süremizi 6.2 yıl uzatır.

Anti-Aging Tedavilerinin Amacı

1-     Hafıza ve kavrama yeteneğini güçlendirme

2-     Uyku problemlerini en aza indirme

3-     Enerji seviyesini yükseltmek, kişinin zinde ve sağlıklı hissetmesini sağlamak

4-     Vücuttaki yağ kitlesini azaltıp kas kitlesini güçlendirmek.

5-     Cinsel gücün yeniden kazanılmasını sağlamak

6-     Vücut hatlarını güzelleştirme

7-     Vücut kan akımını düzenleyip şeker ve kolesterolü sabit tutmak

8-     Kemik gücünü arttırmak

9-     Bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlamak.

10-   Yaşlılık ile zayıflayan cildi toparlamak ve elastikiyetini arttırmak.

Anti-aging Değerlendirme Süreci

Günün değerlendirmesi ve tedavi planları aşağıdaki testlerin hayata geçirilmesi ve kapsamlı olarak hastayı tanımakla gerçekleştirilmektedir.

1. Medikal hikaye ve fiziki muayene

2. Kan Testleri: Gerek klasik, gerekse ileri düzey kan tetkikleriyle bir yandan hormon eksikliklerinin tespiti ve optimizasyonu sağlanırken, diğer yandan ayrıntılı genetik analizler yapılmaktadır.

3. Yaş değerlendirmesi ve skorlama

4. Kardiak tomografi

5. Beslenme değerlendirilmesi

6. Fitness değerlendirilmesi ve stres azaltma teknikleri

7. Algılama ve zeka testleri ile hastanın kapsamlı olarak tanınması sağlanmaktadır.

Anti-Aging Tedavisi

Anti-Aging tedavisi; hastanın amacına, ihtiyaçlarına, laboratuvar sonuçlarına, fiziksel, psikolojik ve gıdasal destek ihtiyacına göre düzenlenmektedir. Hormonlar, destek tedavileri diyet ve egzersiz optimal bir dengededir.

Anti-Aging
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