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Antikoru ölçen yeni test geliştirildi

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) koronavirüse karşı gelişen antikor sayısını ölçmeye yarayan, enzime bağlı bağışıklığa yönelik bir test sistemini tescil etti. Bu test sistemi Rusya’da bir ilk oldu.

Rospotrebnadzor’un açıklamasına göre, kuruma bağlı Pasteur Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü Rusya’da bir ilk olarak Kovid-19 belirtileri bulunan, virüsün bulaşmış olduğu kişilerin kanında SARS-CoV-2 virüsüne karşı geliştirilen antikor sayısını ölçmek için enzime bağlı bağışıklığa yönelik bir test sistemi geliştirdi ve tescil etti.

Söz konusu test sistemi, hastalığı geçirmiş olan veya semptomsuz, ancak virüsü taşıyanlarla temaslı olan kişilerde ölçüm yapmakta da kullanılabiliyor.

Yüksek hassasiyetli test, plazma örneklerinde düşük seviyedeki antikor miktarının belirlenmesini sağlıyor.

Test yardımıyla antikor bağışıklığının çok düşük seviyeden çok yüksek seviyeye kadar değerlendirilebildiğinin belirtildiği açıklamada, bu nedenle koronavirüse karşı ek aşılama yapılıp yapılmayacağına karar verilmesinde de yararlı olduğu kaydediliyor.

 

Sputnik

Etiketler Rospotrebnadzor Sputnik V Koronavirüsle mücadele Koronavirüs aşısı Koronavirüs testi Koronavirüs ilacı Koronavirüs Kovid-19 Rusya
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