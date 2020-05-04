''Aralıkta 'zatürre' dediğimiz hasta korona çıktı''

Korona virüsü nedeniyle ölü sayısının 25 bine, vaka sayısının da 170 bine yaklaştığı Fransa’da, salgınla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Ülkedeki ilk korona vakasının resmi açıklamadaki gibi 24 Ocak’ta değil, 27 Aralık 2019’da görüldüğü öne sürülüyor. Doktorlar bu iddiayı, o dönemdeki hastalardan alınan örnekler üzerinde yeni yapılan korona testlerinin pozitif çıkmasıyla gerekçelendiriyor.

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Korona virüsünün Fransa’da geçtiğimiz yılın sonlarında yayılmaya başladığı iddiası, Paris yakınlarındaki Avicenne Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinden sorumlu olan Prof. Yves Cohen’e ait. Cohen, Aralık 2019’da hastanede tedavi gören ve grip testleri negatif çıkan bazı hastalardan o dönemde alınan örneklere korona testi yaptıklarını açıkladı.

‘İKİ KEZ TEST YAPTIK’

Fransız kanalı BFM’ye konuşan Cohen, “Zatürre teşhisi konulan ve [grip] testleri negatif çıkan tüm kişilerin testlerini yeniden analiz ettirdik. 24 hasta arasında, 27 Aralık günü benim de çalıştığım Avicenne Hastanesi’ne bulunan bir kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı” dedi. Fransız doktor, “İki kez kontrol ettik ve yeniden aynısı çıktı. Dolayısıyla aralık ayında Covid-19 vardı” diye konuştu.

Fransa’daki resmi açıklamaya göre, hem ülkenin hem de Avrupa’nın ilk korona virüsü vakası 24 Ocak günü Bordeaux kentindeki bir erkek hastada tespit edilmişti. Profesör Cohen’in açıklamasının, salgının Avrupa’da yayılmasına dair resmi anlatıyı değiştirip değiştirmeyeceği merak konusu.

ABD’DE DE İLK ÖLÜMÜN TARİHİ DEĞİŞTİ

Geçtiğimiz hafta ABD’de de, korona virüsü kaynaklı olduğu tespit edilen ilk ölümün tarihi 0 gün erkene çekilmişti. Ölüm sebebi ilk başta kalp krizi olarak yazılan 57 yaşındaki Patricia Dowd’un otopsisinde, aort damarının korona kaynaklı enfeksiyon nedeniyle yırtıldığı tespit edilmişti. Dowd’un otopsi raporundan önce ABD’de ilk korona virüsü kaynaklı ölümün 17 Şubat günü gerçekleştiği düşünülüyordu. (DIŞ HABERLER)