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  3. 21 Ekim 2020 21:17

Aşı denemelerine katılan bir kişi hayatını kaybetti!

Oxford Üniversitesi, aşı denemelerine katılan Brezilyalı bir gönüllünün hayatını kaybettiğini açıkladı.

Aşı denemelerine katılan bir kişi hayatını kaybetti!
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Brezilya Ulusal Sıhhi Gözetim Ajansı, Oxford koronavirüs (Covid-19) aşı denemelerine katılan Brezilya'dan bir gönüllünün hayatını kaybettiği açıkladı.

Hayatını kaybeden gönüllünün 28 yaşında olduğu, ölüm nedeninin ise ‘COVID-19'dan kaynaklanan komplikasyonlar’ olduğu ifade edildi. 

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