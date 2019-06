Aşı olmayanlar okula alınmayacak

Amerika’da son dönemlerde yayılan kızamık salgınının en etkili olduğu New York’ta çocukların dini nedenlerden ötürü aşılanmamasına yasak getirildi. Eyalet meclisinin her iki kanadında onaylanan yasaya göre kızamık gibi bulaşıcı hastalıklara karşı aşı olmayan çocuklar okuldan uzaklaştırılacak.

2018 yılının sonuna doğru ortaya çıkan ve New York başta olmak üzere Amerika genelinde 10’un üzerinde eyalette kaydedilen kızamık salgını ülkede dini sebeplerden dolayı aşı olunmamasıyla ilgili tartışmaları da gündeme taşıdı.

Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre; özellikle New York’ta Queens ve Brooklyn semtlerinde Ortodoks Yahudi ailelerin çoğunlukta olduğu mahallelerde gözlemlenen salgında yetkililer ailelere çocukların karma aşısı olması için çağrıda bulundu. Ancak Ortodoks Yahudi ailelerin çoğu ve bazı Ortodoks Hıristiyanlar bunun inançlarına aykırı olduğunu savunarak aşıyı reddetti.

AŞI KARŞITI AİLELER ÖFKELENDİ

Salgın hastalık durumlarında dini nedenlere başvurarak aşıyı reddetme tercihine New York’ta yasak getiren yeni yasa, aşı karşıtı aileleri öfkelendirdi. Ortodoks Yahudi ve Ortodoks Hıristiyan gruplar yasanın dini özgürlüklerini kısıtladığını söylüyor.

Yasayı tasarlayanlarsa çocukların aşı olmaması gerektiğiyle ilgili bir ibareye ne Tevrat, ne İncil ne de Kuran’da rastlandığının altını çiziyor.

VALİDEN “TOPLUM SAĞLIĞI” ÇIKIŞI

Eyalet meclisinde her iki kanatta da onay bulan tasarıyı anında onaylayan New York Valisi Andrew Cuomo ise konuyla ilgili olarak, “Dini özgürlüğü anlıyorum. Aşı karşıtlarının teorilerini de biliyorum. Ancak toplum sağlığı riske girdiğinde her iki argümanın da değeri kalmıyor” ifadelerini kullandı.

Dünya çapında, kızamığa ve bazı diğer hastalıklara karşı yapılan aşıların çocuklarda otizme neden olduğuyla ilgili bir kampanya devam ederken, sağlık görevlileri konunun ciddiyetine dikkat çekerek bunun toplum sağlığı için büyük bir tehdit unsuru olduğunu söylüyor.