  1. Anasayfa
  2. Sağlık
  3. Aşıya ilginç teşvik: Aşını ol altını al

Aşıya ilginç teşvik: Aşını ol altını al

Aşıya ilginç teşvik: Aşını ol altını al

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yarın başlatılacak kampanyayla ilk doz aşısını yaptıracak 30 kişiye çekilişle gram altın hediye edilecek.

Kocaali Kaymakamlığı, Kocaali Belediyesi, Muhtarlar Derneği, Ziraat Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Şoförler ve Otomobilciler Odası iş birliğiyle aşıyı teşvik etmek amacıyla 16-27 Ağustos'ta "Aşını Ol, Altını Al" kampanyası gerçekleştirilecek.

Kampanya kapsamında ilk doz aşısını olanlar arasından 30 kişiye, noter huzurundaki çekilişle gram altın hediyesi verilecek.

Sonuçlar, 31 Ağustos'ta Kocaali Kaymakamlığının sitesinden duyurulacak.

AŞI YAPTIRMAYANLARIN SAYISI

Kocaali Kaymakamı Emre Nebioğlu, AA muhabirine, ilçede 17-50 yaş aralığında 5 bin 54 kişinin ilk doz aşını yaptırmadığını tespit ettiklerini vurguladı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla "Aşını Ol, Altını Al" kampanyası başlatıldığını aktaran Nebioğlu, "Kampanyayla hemşehrilerimizin duyarlılığını ve topluma karşı sorumluluklarımızı artırmanın gayreti içerisindeyiz. Vatandaşlarımızdan ricamız, bu illetle hep birlikte mücadele ederek, en kısa sürede normal hayatımıza dönmemiz için özverili şekilde sürece dahil olmaları." diye konuştu. 

Etiketler aşı altın aşı olana altın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bakan Koca aşılamada son durumu paylaştı
8 sene önce cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Rüzgar Erkoçlar'ın son hali şaşırttı
İlayda Alişan yüzündeki değişim ile olay oldu
Gülşen sahne kıyafetiyle yine olay oldu!
Emekli Tuğgeneral Nejat Eslen uyardı: Türk askeri tehlikede
Afganistan uyruklu kişinin cinsel istismar girişimi sonrası yaralanan genç kızın babası konuştu
Demet Akalın yangında evini kaybeden Fatma Teyzeye verdiği sözü tuttu
İç karartan görüntüler: Tamamen kurudu
Son 24 saatin koronavirüs tablosu belli oldu
Şeyma Subaşı bikinili pozları ile nefes kesti