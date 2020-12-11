AstraZeneca ve Sputnik V korona aşılarının birleştirilmesine karar verildi

Corona virüs aşısında yeni bir işbirliği sinyali verildi.

Rusya'dan gelen açıklamaya göre Rus aşısı Sputnik V, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca şirketinin geliştirdiği corona virüs aşısıyla birleştirilecek.

Test olarak denenecek çalışmada iki aşının birlikte kullanılıp, kullanılamayacağına bakılacak.

Sputnik V aşısını geliştiren Rusya'daki Gamelaya Enstitüsü iki aşının birleştirme çalışmalarını da yürütecek.

İngiltere tarafından sabah saatlerinde yapılan açıklamada iki aşının birlikte kullanımının araştırılacağı ifade edilmişti.

Rus bilim insanları iki aşıyı birleştirmenin etkiyi artıracağını savunmuştu.

İKİ AŞI DA ETKİLİ

Rusya'da Gamaleya Araştırma Merkezi’nin geliştirdiği Sputnik-V corona virüs aşısının üçüncü aşama klinik denemeleri kasım ayında açıklanmıştı.

RDIF ve Gamaleya National Center'ın açıklamasına göre, 39 doğrulanmış vaka ve her iki doz aşıyı da olan 18,794 hastadan elde edilen yeni klinik test verilerine göre, Sputnik V aşısının 28. günde %91.4 etkili, 42. gündeyse %95'in üzerinde etkili olduğu görüldü.

Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın geliştirdiği yeni tip corona virüs (Covid-19) aşısının deneme sonuçlarına ilişkin rapor geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı.

İngiltere ve Brezilya'daki denemelere ilişkin sonuçlarda, aşının iki tam doz verilen gönüllülerde etkinliğinin yüzde 62 olduğu, ancak yarım ve ardından tam doz verilen başka bir katılımcı gruptaki etkinliğin yüzde 90 olduğu belirtildi.

Sonuçlar bir araya getirildiğinde, aşının genel etkililiğinin yüzde 70.4 olduğu belirtildi. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından belirlenen aşı etkililiğinin minimum yüzde 50'nin üzerinde olması kuralına dayanarak Oxford-AstraZeneca aşısının "etkili" olduğu ifade edildi.