Avrupa ülkeleri sırada! Dağlarda yetişen kekik koronavirüse karşı etkili

DHA'nın haberine göre, Türkiye'de gıda takviyesi üreten Carmed İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Can, kekik bitkisinin içinde bulunan "karvakrol" isimli maddenin korona virüse karşı koruyucu olduğunu iddia etti.

Mustafa Can, bu doğrultuda üretilen ve esansiyel yağlardan oluşan ürüne dikkat çekmek istediklerini açıkladı. Düzenledikleri basın toplantısında konuşan Carmed İlaç Medikal Direktörü Dr. Müslüm Sağır ise "Hastalarımı nasıl daha iyi tedavi edebilirim diye bir arayışa girdim ve tıbbi bileşenlerle tanıştım. Bunların en başında da çörek otu, kekik gibi bitkiler vardı" dedi.

"ÖZEL GİRİŞİM LABORATUVARINI KURDUK"

Carmed İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Can ise İbn-i Sina'dan bu yana el üstünde tutulan Anadolu'nun kadim bitkisinin kekik olduğunu söyledi.



Mustafa Can "Şimdiye kadar birçok değerli bilim insanımız bu konuya eğildi ama türlü engellerle pes ettirildiler. Onların bırakmak zorunda kaldığı bayrağı danışman bilim insanlarımızla beraber biz devraldık. Türkiye’nin şu an karvakrol araştırmaları yapan tek özel girişim laboratuvarını kurduk. Sahip olduğumuz Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) kaydımızla, şu an tüm Türkiye’de Vacrol olarak bilinen işlenmiş kekik yağının dünya çapında hak ettiği değere ulaşmasını sağlayacağız" dedi.

"KEKİĞİ VERİP İLACINI ALIYORUZ"

İçerdiği yağ ve karvakrol oranı açısından en iyi kekiğin Türkiye’de yetiştiğini hatırlatan Can, “Ülkeler bizden kekiği kurutulmuş olarak alıp kendi sağlık alanlarında kullanıyorlar hatta bize ilaç veya gıda takviyesi olarak tekrar satıyorlar. Avrupa ülkelerinde ilaç satma izni veren tek otorite olan Avrupa İlaç Ajansı (EMA), kekik yağının etken maddesi olan karvakrolü, hazımsızlık ve gastritten akciğer kökenli öksürüklere kadar antiseptik, antiviral ve antibakteriyel olarak kullanılması için öneriyor. Şu an Avrupa’da Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Litvanya ve Polonya, karvakrol içerikli ürünlerin tüketimini teşvik ediyor. Çukurova, Akdeniz ve Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan bilimsel çalışmalar da bunu onaylıyor” dedi.

Kekik yağı ile ilgili özellikle hayvanlar ve bitkiler üzerinde ziraat fakültelerinde çeşitli araştırmalar yapıldığını da ifade eden Can, "Erzurum Üniversitesi minimal miktarlarda kekik yağı püskürtülmüş saman balyalarının küflenme sürelerinin 6 ay değil 12 aya kadar uzadığını bilimsel olarak ispat etmiş. Düzenli olarak kekik yağı koklatılan tavuklarda ise CRD hastalığının olmadığı ispat edilmiş" diye konuştu.

"VİRÜSÜN ÇEPERİNİ PARÇALIYOR"

Dahiliye Uzmanı Dr. Müslüm Sağır ise hastaları için arayışa girdiğini ve bu şekilde esansiyel yağların faydalarını incelemeye başladığını belirterek şunları söyledi: "Tıbbi aromatik bileşenler ile tanıştım. Bunların en başında da çörek otu, kekik gibi bitkiler vardı" dedi.



Karvakrol etken maddesinin özelliklerine de değinen Dr. Sağır, "En çok bilineni karvakrol maddesi ancak 47 farklı bileşen daha var. Bitkiler antik çağlardan beri kullanılıyor ve bunların başlıca etkileri var. Bunlardan biri ise antimikrobiyal etkisi. Mantardan parazitlere, virüslere bakterilere kadar birçok virüse karşı çok etkili. Çünkü bu etken maddeler virüsün çeperini parçalıyor" dedi.