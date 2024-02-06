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Avrupa'da yeni virüs alarmı! Hızla yayılıyor: Türkiye sınırına dayandı

Avrupa'da yeni virüs alarmı! Hızla yayılıyor: Türkiye sınırına dayandı
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Koronavirüsün etkisi yavaş yavaş azalırken, Romanya, Fransa, İngiltere ve Avusturya kızamık vakalarındaki artışlar dünyayı harekete geçirdi.

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumunca (EODY) yapılan açıklamada, Romanya, Fransa, İngiltere ve Avusturya'da kızamık vakalarındaki ani artışa işaret edildi.

ÖZEL SAĞLIK EKİBİ KURULACAK

Yunanistan'da 2022 ve 2023'te kızamık vakasına rastlanmadığının altı çizilen açıklamada, 2024'te ise yurt dışıyla bağlantılı iki kişide kızamık virüsünün tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, Sağlık Bakanlığının kızamık virüsünün Yunanistan'da yayılmasını önlemek amacıyla nüfusun aşılanmasına odaklanacak özel bir sağlık ekibi oluşturulmasına karar verdiği bildirildi.

"ENDİŞE EDİLECEK BİR DURUM YOK"

Özellikle endişe edilecek bir durumun olmadığı ifade edilen açıklamada, virüse karşı halkın bilinçlendirilmesinin önemi vurgulandı.

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