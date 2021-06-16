Bacak ağrısı nedir, neden olur ?

Bacakta kendini gösteren ağrı, bu bölgede yer alan kemik ve dokulardan oluşabilir.Farklı sağlık sorunları nedeniyle de ağrı bacakta hissedilebilir.Kas ağrıları ve kramplarda bacak ağrılarına neden olabilir.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç.Dr.Ahmet İnanır konu hakkında önemli bilgiler verdi. Vücudun bel bölümünden aşağıya doğru başlayan ve ayak bileğine kadar bölgede meydana gelen gerçek veya olası doku hasarlanması ile karakterize olan ağrı hissine bacak ağrısı denir.

Bacak ağrılarının birçok sebebi olabilir.Özellikle bacak ağrıları sürekli hale gelmişse,belli bir harekete bağlı olarak ağrı artıyorsa ve hareket kısıtlılığına sebep oluyorsa işte o zaman ciddi sağlık sorunlarının işaretidir.Damar ve sinir hastalıkları nedeniyle de bacak ağrıları meydana gelebilir.

Bacak ağrılarının diğer nedenler ise;Bel fıtığı,sinir sıkışması,damar sertliği,huzursuz bacak sendromu,eklem problemleri,şeker hastalığı,hamilelik ve çocukluk dönemine bağlı büyüme ağrılarıdır.

Bacak Ağrısı Tedavisi

Hasta bacak ağrısından yakınır ancak ağrıyı yapan nedenin doğru şekilde ortaya konulup tedavinin bu nedene göre yapılması şarttır. Aksi taktirde gerçek neden gözden kaçırıldığı için tedavi de olamaz, hastalıkta kronikleşir.Bacak ağrıları, bacağın kendi dokusundan kaynaklanabildiği gibi yansıyan ağrılarda bacakta hissedilebilir. Kemik, eklem, tendon, sinir, kas ve damarlardan kaynaklanan sorunlar ağrıya neden olabilir. Bacak ağrısı nedenleri bel fıtığı, Priformis Sendromu, Miyofasiyal Ağrı Sendromu, Aşil Tendiniti, diabet, huzursuz bacak sendromu, bacak damar problemleri olarak sayılabilir. Ayrıca birkaç neden birarada bulunabilir. En bariz olana yapılan işlem yetersiz kalır ve hasta iyileşemez.Bu nedenle sadece bir neden olduğunda bile sadece bir tedavi yönteminin yetersiz kaldığını da sıklıkla görmekteyiz. Bu nedenle hastalarımızın mutlaka bu konuda Uzman hekime başvurup tedavisinin yeterince ve hakkıyla yapılmasını sağlamalıdır.