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Bakan açıkladı! Yerli aşı başka bahara kaldı!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüse karşı geliştirilecek yerli aşının sene sonuna kadar hazır olacağını açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yerli aşı çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bir süredir devam eden ve denemeleri süren yerli aşıya ilişkin olarak Bakan Varank yılsonunu işaret etti.

Bakan Varank "Yerli aşı sene sonuna kadar elimizde olacak" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yılın ilk günlerinde yaptığı açıklamada, yerli koronavirüs aşısının Nisan ayında kullanıma hazır olacağını belirtmişti.

Etiketler mustafa varank yerli koronavirüs aşısı yerli aşı tarihi
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