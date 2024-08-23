Bakan Işıkhan'dan ilave sağlık ücreti uyarısı: ''Şikayet edin''
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sağlık hizmetleri için Genel Sağlık Sigortalı vatandaşlardan talep edilen ilave ücretin yasal sınırlar içinde olması gerektiğini belirterek, söz konusu ücretin Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamını aşması durumunda şikayetçi olunmasını istedi.
Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Genel Sağlık Sigortalı vatandaşlarımız sağlık hizmeti alırken talep edilen ilave ücretin yasal sınırlar içinde olması gerekmektedir. Bu konuda Sosyal Güvenlik Kurumumuz hassasiyetle hareket etmekte olup tespit edilen usulsüzlüklere cezai işlem uygulamaktadır. SGK ile anlaşmalı özel sağlık hizmet sunucularından alınan ilave ücretin SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) kapsamını aşması durumunda vatandaşlarımızın şikayet başvurularını; Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlükleri, ALO 170 ve CİMER üzerinden yapmalarını talep ediyoruz. Bakanlık olarak konuyu hassasiyetle takip ediyoruz" dedi.
Genel Sağlık Sigortalı vatandaşlarımız sağlık hizmeti alırken talep edilen ilave ücretin yasal sınırlar içinde olması gerekmektedir.— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) August 23, 2024
Bu konuda Sosyal Güvenlik Kurumumuz hassasiyetle hareket etmekte olup tespit edilen usulsüzlüklere cezai işlem uygulamaktadır.
SGK ile anlaşmalı… pic.twitter.com/hz1sOfswCK
DHA
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