Bakan Koca ''4 ayda 8 kat arttı'' diyerek uyardı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vatandaşlara "evde kal" çağrısı yaptı. Koca, "Ağır hasta sayısı 4 ayda 8 kat arttı. Bir gündeki yeni hasta sayımız, 5.000’in üzerinde. Dünkü can kaybımız, 141. Mücadeleden daha az yara, daha az acıyla çıkmak için, zorunlu tedbirlere kendi tercihimizi eklemeliyiz. EN İYİ TEDBİR EVİMİZDİR. Mecburiyet yoksa dışarı çıkmayın." ifadelerini kullandı.

GENÇLERE VE 65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARA UYARI

Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili gençlere ve 65 yaş üstü vatandaşlara hatırlama yapan Koca şu ifadeleri kullandı:



"SEVGİLİ GENÇLER. 13.00-16.00 arası evde kalmak yerine, çıkmayı tercih etmişseniz, kurallara eskisiyle kıyaslanmayacak kadar çok dikkat edin. Dışarıda 3 saat yerine, daha az zaman geçirirseniz bu hepimiz için daha iyi. (Gençler mesajı aldı. Biz yine de telefon edip, hatırlatalım.)



DEĞERLİ BÜYÜKLERİMİZ. 10.00-13.00 arası evde olmak yerine, dışarıda olmayı tercih etmişseniz, kurallara eskisiyle kıyaslanmayacak kadar çok dikkat edin. Dışarıda 3 saat yerine, daha az zaman geçirirseniz bu sizin için daha iyi. (Büyüklerimize telefon edelim, MESAJ YERİNİ BULSUN.)"