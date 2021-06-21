Bakan Koca haftalık aşı raporunu açıkladı

Bakanı Koca: 14 Haziran saat 00.00’dan 20 Haziran 23.59’a kadar yapılan toplam aşılama miktarını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan geçen hafta uygulanan toplam koronavirüs aşısının miktarını açıkladı. Bakan Koca "Geçen Haftanın Aşı Raporu: 14 Haziran saat 00.00’dan 20 Haziran 23.59’a kadar 7 milyon 776 bin 326 doz aşı yapıldı" ifadelerini kullandı.