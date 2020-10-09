Bakan Koca: Salgının hızını kestik

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adana Valiliği'nde açıklamalarda bulundu. Koca, son haftalarda alınan tedbirlerle ve sıkı denetimler sayesinde salgının hızını kestiklerini ifade etti.

Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle:

Sağlık ordumuzla mücadelemizi sürdürüyoruz.

Koronavirüs salgınında geçtiğimiz ay şiddetlenme yaşamıştık. Ülke genelinde hasta sayıları artışa geçmişti.

Ancak bu artış ülkenin her yerinde eşit oranda olmadı.

Bazı illerimizde hasta sayılarında istemediğimiz yükselişler gördük. Bu bölgelere acil müdahalelerimiz oldu.

Son birkaç haftadır ülke ülke çapında alınan tedbirlerin sıkı denetimi ve müdahalelerimiz sayesinde salgının hızını kestik.

Bu iyi gidiş bizi asla ve asla rehavete sürüklememeli.

Hedefimiz günbegün hasta sayısını azaltmak.

Adana Eylül ayında salgındaki pikini yaşadı. Yüksek seyreden hasta sayılarına şahit olduk.

Yaptığımız müdahalelerle vaka sayılarını almaya başladık. Son 2 haftada vaka sayımız 3'te 1 oranına indi. Adana'da vakamız eylül ayında en yüksek olan sayı, yaklaşık yüzde 66 azalma gösterdi.

Adanalı hemşehrilerimizi uyarmak istiyorum. Büyüklerimizi yeterince koruyamadığımızı görüyoruz.

Adana'da şuan 228 filyasyon ekibimiz sahada hızla çalışıyor. Her ekip 3 kişiden oluşuyor.

Türkiye genelinde temaslıların taraması ortalama şu dönemde 7.5 iken Adana'da 6.5 saate kadar inmiş oldu. Bu Türkiye ortalamasının da altında.

İhmal edilen tedbirler hepimize acılar yaşatıyor.

Adana başta olmak üzere bölgedeki tüm hemşehrilerimi bir kez daha tedbirlere sıkı sıkı sarılmaya davet ediyorum.