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Bakan Koca'dan 50 yaş üstüne koronavirüs uyarısı

Bakan Koca'dan 50 yaş üstüne koronavirüs uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "50 yaş üstüyle risk grubundakilerin, son aşıları üzerinden 6 ay geçmişse, hatırlatma dozu aşılarını olmalarını ısrarla öneriyoruz." dedi.

Bakan Koca: 50 yaş üstüyle risk grubundakilerin, son aşıları üzerinden 6 ay geçmişse, hatırlatma dozu aşılarını olmalarını ısrarla öneriyoruz. Bu grubun, temasın artacağı bayram günlerinden başlayarak kendilerini bilhassa koruması gerekmektedir. Maskeyi zaruri kılan durumları hepimiz biliyoruz.

Etiketler aşı korona koronavirüs
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