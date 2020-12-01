Bakan Koca'dan aşı açıklaması! İlk aşının yapılacağı tarih belli oldu

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı takvimine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Aralıkta 20 milyon aşı geleceğini söyleyen Koca, "11 Aralık'tan sonra sağlık çalışanlarına aşılama başlayacak" dedi.
Koca, Bilim Kurulu'nın aşının uygulanma stratejisi üzerinde çalıştığını kaydetti.
Yerli aşı çalışmalarına ilişkin bilgi de veren Koca, "Nisanda faz 3'e geçilebileceğini düşünüyorum" dedi.
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