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  3. 16 Temmuz 2020 16:53

Bakan Koca'dan bir uyarı daha: ''Bu teori bilimsel olarak yanlıştır''

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''İş yerinde biz bizeyiz teorisi. Bu teori bilimsel olarak yanlıştır.'' diyerek maske ve sosyal mesafe uyarısında bulundu.

Bakan Koca'dan bir uyarı daha: ''Bu teori bilimsel olarak yanlıştır''
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından önemli bir mesaj paylaştı. Koca mesajında, "İş yerinde biz bizeyiz teorisi. Bu teori 'bilimsel' olarak yanlıştır. İş yerinde biz bize değiliz. Sayısız insanla teması olan kişiler olarak birlikteyiz. Mesafeyi karşılıklı koruyalım. Maskeyi, tek başına kalmadıkça indirmeyelim" ifadelerini kullandı.

“HEMEN DAĞILALIM”

Fahrettin Koca ikinci tweetinde ise, hazır bir araya gelmişken bir çay içelim lafına göndermede bulunarak “Hazır bir araya gelmişken hemen dağılalım” uyarısında bulundu.


 

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