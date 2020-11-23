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  3. 23 Kasım 2020 20:46

Bakan Koca'dan kritik ''yerli aşı'' açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgınında uygulanan yerli aşı çalışmalarıyla ilgili son bilgileri aktardı.

Bakan Koca'dan kritik ''yerli aşı'' açıklaması
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"TÜSEB desteğiyle Erciyes Üniversitesi’nde geliştirilen COVID-19 aşısının Faz-I çalışmasında 44 gönüllüye aşı uygulandı. Şu ana kadar ciddi bir yan etki görülmedi. İkinci doz aşılama 26 Kasım-14 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Güzel haberlerini vereceğim 15 aşı adayı daha var."

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