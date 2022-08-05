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  3. Bakan Koca'dan malpraktis açıklaması: ''Haciz tebligatı için üzgünüz''

Bakan Koca'dan malpraktis açıklaması

Bakan Koca'dan malpraktis açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, malpraktis davalarıyla ilgili yasanın, sonuçlanmış davaları kapsamadığını belirtip, ''Sonuçlanmış davası sebebiyle haciz tebligatı alan meslektaşımız adına üzgünüz. Devam eden ve yeni davalar için kasıt yoksa rücu asla olmayacak'' dedi.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni bir yasanın geçmişe doğru işletilemezliği, Malpraktis Yasası için de geçerli. Yasa çıktığı tarihte devam eden davaları kapsamaktadır. Sonuçlanmış davası sebebiyle haciz tebligatı alan meslektaşımız adına üzgünüz. Devam eden ve yeni davalar için kasıt yoksa rücu asla olmayacak" dedi. 

MALPRAKTİS NEDİR? 

Malpraktis, Hekimlik Meslek Etiği Kuralları'na göre, bilgisizlik, deneyimsizlik ya da ilgisizlik nedeniyle bir hastanın zarar görmesi; hekimliğin kötü uygulaması anlamına gelir.

Etiketler sağlık bakanı fahrettin koca malpk-raktis
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