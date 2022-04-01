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Bakan Koca'dan sevindiren açıklama: Üçte bire indi

Bakan Koca'dan sevindiren açıklama: Üçte bire indi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da yoğun bakım ve servis doluIuk oranları Omicron öncesi döneme kıyasla üçte bire indi." açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da yoğun bakım ve servis doluluk oranlarının Omicron öncesi döneme kıyasla üçte bire indiğini bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da yoğun bakım ve servis doluluk oranları Omicron öncesi döneme kıyasla üçte bire indi. Bugün gerçekleştirdiğimiz ve kamu hastaneleri başhekimlerinin katıldığı toplantıda görülen tablodan çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Etiketler vaka bakan koca koronavirüs
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