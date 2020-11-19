SON DAKİKA
MERKEZ BANKASI PİYASALARIN BEKLEDİĞİ FAİZ KARARINI AÇIKLADI
FAİZ KARARI SONRASI PİYASALARDAKİ DÜŞÜŞ KISA SÜRDÜ
  1. Anasayfa
  2. Sağlık
  3. 19 Kasım 2020 13:31

Bakan Koca'dan yeniden ''evde kal'' çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, alınan yeni tedbirlerin amacının, hastalığın yayılımını azaltmak olduğunu belirterek, ''Mümkün olduğu kadar evimizde kalalım'' dedi.

Bakan Koca'dan yeniden ''evde kal'' çağrısı
A+ A-

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan yeni tedbirlere ilişkin Twitter'daki hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca, "Salgına karşı zorunlu tedbirler tekrar hayatımızda. Zorunlu tedbirlerin amacı hareketliliği, dolayısıyla hastalığın yayılmasını ve hastanelerin yükünü azaltmaktır. Tedbirlerin amacına gönüllü olarak da destek verelim. Hareketliliği azaltalım. Mümkün olduğu kadar evimizde kalalım" dedi.

DHA

sağlık bakanı fahrettin koca , evde kal
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM