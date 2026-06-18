Bakan Memişoğlu il il açıkladı: Yeni şehir hastaneleri geliyor!

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, halen hizmet veren 27 şehir hastanesine ek olarak, aralarında İstanbul Sancaktepe, İzmir ve Diyarbakır'ın da bulunduğu birçok ilde 11 yeni tesisin yolda olduğunu duyurdu.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Bakan Memişoğlu, özellikle şehir hastanelerinin kapasitesi ve yeni hedefleriyle ilgili çarpıcı veriler sundu.

27 Şehir Hastanesinde 40 Bine Yakın Yatak Kapasitesi

Şu an aktif olarak Türkiye'nin dört bir yanında 27 şehir hastanesinin vatandaşlara kesintisiz sağlık hizmeti sunduğunu belirten Bakan Memişoğlu, bu dev komplekslerin toplamda 39 bin 630 yatak kapasitesine ulaştığının altını çizdi. Tek ve çift kişilik modern odalarla donatılan bu tesisler, dünya standartlarının üzerinde bir konfor ve ileri teknoloji sağlık altyapısı sunuyor. Memişoğlu, Cumhurbaşkanı'nın katılımıyla yakın zamanda açılışı gerçekleştirilen Aydın Şehir Hastanesi'nin ve hasta kabulüne hızla başlayan Samsun Şehir Hastanesi'nin de bu güçlü sağlık zincirinin en yeni halkaları olduğunu hatırlattı.

İstanbul Sancaktepe'ye Avrupa'nın En Büyüğü Geliyor

Türkiye'nin sağlık turizmi ve yerel kapasite vizyonu doğrultusunda yatırımların hız kesmeden süreceğini belirten Bakan Memişoğlu, an itibarıyla 11 yeni şehir hastanesinin daha inşaat aşamasında olduğunu duyurdu. Özellikle İstanbul Sancaktepe'de yükselen 4 bin yataklı devasa proje tamamlandığında, "Avrupa'nın en büyük şehir hastanelerinden biri" unvanını alarak tarihe geçecek. Ordu, Trabzon, Sakarya, Denizli, Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır gibi illerdeki şantiyelerde çalışmalar tüm hızıyla sürerken, bu projelerden 6'sının bu yılın sonuna kadar hizmete girmesi planlanıyor.

İzmir, Muğla, Konya ve Tokat İçin Yeni İhaleler Yolda

Mevcut inşaatların yanı sıra, geleceğe yönelik stratejik ve coğrafi planlamalar da netleşti. Bakan Memişoğlu; İzmir, Muğla, Tokat ve Konya illerine de yeni nesil şehir hastaneleri kazandırmak adına planlama ve ihale süreçlerinin devam ettiğini açıkladı. Bölgesel sağlık ihtiyaçları ve nüfus yoğunluğu göz önüne alınarak, Güneydoğu Anadolu'nun önemli merkezlerinden Diyarbakır'a ikinci bir şehir hastanesi daha inşa edileceği müjdelendi.

Haber3.com Haber Merkezi