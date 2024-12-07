Bakanlık listeyi güncelledi: Et döner ve köftede hile yapan firmalar ifşa edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hile yapan firmalar listesini güncelledi. İki işletmenin köfte ve et dönerde hile yaptığı ortaya çıktı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hile yapan firmaları kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Bakanlığa ait guvenilirgida.tarimorman.gov.tr internet adresinden ulaşılabilen "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesine yeni ürünler ekledi.

6 Aralık'ta paylaşılan listede bir köfteci daha ifşa edildi. İzmir'de bulunan işletmenin köftesinde soya kullandığı tespit edildi.

Yine İzmir'de başka bir işletmenin et dönerinde deri dokusu ve kanatlı eti kullandığı tespit edildi.

Bakanlık, tüketicilerin sağlığını korumak amacıyla, hileli ve sağlıksız ürünlerin üretim ve satışını engellemek adına denetimlerin artarak devam edeceğini açıkladı.

İşte hileli gıdalar listesi: