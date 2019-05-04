Barış Yarkadaş açıkladı: Kanser ilacı mahkemelik oldu !

CHP 26. Dönem Milletvekili Barış Yarkadaş, "Sağlık Bakanlığı ile SGK'nın ödeme listesine almadığı ilaçlar, ocakları yıkıyor. Onbinlerce insan, ilacını karşılamak için borç arıyor" dedi. Yarkadaş, SGK'nın ilacını karşılamadığı İlhan Okçu adlı bir yurttaşın, bakanlığı mahkemeye verdiğini de söyledi.

"AKP HALKA SIRTINI DÖNDÜ"

Türk Lirası'nın yaşadığı değer kaybının, dövize endeksli ilaç fiyatlarını astronomik bir biçimde artırdığını belirten Yarkadaş, "AKP'nin sırtını döndüğü ve görmezden geldiği kanser hastaları, bir ilacı alabilmek ve yaşama tutunabilmek için her ay servet ödüyor" ifadesini kullandı.

"HER İLACA ZAM GELDİ"

Sağlık Bakanlığı ile SGK'nın "geri ödeme" listesine almadığı Keytruda adlı ilacın fiyatının 24 bin TL'den 30 bin TL'ye çıktığını belirten Yarkadaş şöyle konuştu:

"Akciğer kanserine yakalanan yurttaşlar, tedavide kullanılan Keytruda adlı ilacı 21 günde bir kullanmak zorunda. Bakanlık ve SGK, bu ilacı geri ödeme listesine almıyor. Ve bu yüzden vatandaşlar, fiyatı bu ay 24 bin TL'den 30 bin TL'ye çıkan ilacı ceplerinden karşılamaya çalışıyor. Emekli ya da orta gelirli bir yurttaş her ay 30 bin TL'yi nasıl ödesin? Adalet, hak, hukuk, vicdan bunun neresinde? Bakanlık, kör, sağır ve dilsiz... Onbinlerce hasta her ay 30 bin TL'yi nasıl ve nereden bulsun?"



İLAÇ MAHKEMELİK OLDU

İlaçlarını alabilmek için oturduğu evi satmak zorunda kalan kamu emeklisi İlhan Okçu adlı bir yurttaşın, "yaşam hakkı"nı savunmak için konuyu mahkemeye taşıdığını da belirten Yarkadaş, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Milletvekiliği görevini sürdürdüğüm dönemden beri irtibatta olduğum ve sesini duyurmaya çalıştığım bir yurttaşımız, bakanlığı ve SGK'yı mahkemeye verdi. Yurttaşımız, ilacının devlet tarafından karşılanmasını istiyor. İlk duruşma, İstanbul Çağlayan 20. İş Mahkemesi'nde görüldü. Hakim, davayı Haziran ayına erteledi. Davayı açan yurttaşımız, anayasa ile güvence altına alınan 'yaşam hakkı'nın korunmasını istiyor. Ben de davanın takipçisiyim. Bu davadan çıkacak bir sonuç, belki de onbinlerce hastanın yeniden yaşama bağlanmasını sağlayacak."

"FİYATI 55 BİN TL OLAN İLAÇ VAR"

Kanser tedavisi gören hastaların adeta "kaderine terk edildiği"ni belirten Yarkadaş, çarpıcı bir örnek daha verdi. Yarkadaş, "Yılda 4500 kişinin yakalandığı löseminin tedavisinde kullanılan RYDAPT adlı ilacın kutusu 43 bin TL'den 55 bin TL'ye yükseldi. Bir aile her ay 55 bin TL'yi nasıl versin?" diye sordu.

"DEVRİM DEĞİL, ÖLÜM POLİTİKASI"

Kanser tedavisi gören çok sayıda yurttaşın kendisini arayıp dertlerini dile getirdiğini belirten Yarkadaş, "AKP'nin 'devrim' diye anlattığı sağlık politikaları, halkımızı ölüme terk etmekten başka bir şey değil. Onbinlerce yurttaş, her ay ilaç alabilmek için evini arabasını satıyor ve borçlanıyor. Bunu benim vicdanım kabul etmiyor. İktidar yurttaşlara çözüm üretmek ve bu ilaçları ücretsiz olarak vermek zorundadır" dedi.