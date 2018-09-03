Baş ağrısı nasıl anlaşılır? Baş ağrısı belirtisi baş ağrısı tipine göre değişmektedir. Baş ağrısı tipleri ve belirtileri ise şöyle sıralanmaktadır:

Gerilim Baş Ağrısı Belirtileri

Epizodik gerilim baş ağrısı 1 ayda 15 günden az sürmektedir.

· Ağrı hafif ile orta derecede değişebilmektedir. Baş sanki bant benzeri bir şeyle sarılmış gibi hissedilen ağrı, basınç veya zonklama ile tanımlanmaktadır.

· Ağrı başın ön, üst veya yanlarını etkilemektedir.

· Ağrı genellikle yavaş yavaş başlar ve genellikle gün ortasında yoğunlaşır.

· Ağrı 30 dakikadan birkaç güne kadar sürebilir.

Kronik gerilim baş ağrısı 1 ayda 15 günden fazla oluşmaktadır.

· Ağrının şiddetinde gün boyunca değişimler olabilir; ancak ağrı neredeyse daima mevcuttur.

· Ağrı başın ön, üst veya yanlarını etkilemektedir.

· Ağrı başladıktan sonra uzun süre devam etme eğilimindedir.

Gerilim baş ağrısı ile ilişkili diğer belirtiler ise şunları içermektedir:

· Uyandıktan sonra başlayan baş ağrısı

· Uykuya dalma ve uyuma zorluğu

· Kronik yorgunluk

· Sinirlilik

· Konsantrasyonda sorunlar yaşama

· Işık veya gürültüye karşı hafif hassasiyet

· Genel kas ağrısı

Migren Baş Ağrısı Belirtileri

Daha önce hiç hissetmediğiniz şiddetli bir ağrı veya belirtiye maruz kalırsanız acil tıbbi yardım isteyin, çünkü bu ciddi tıbbi bir durumun bir işareti olabilir. Migrenin bilinen ortak belirtileri ise şunlardır:

· Zonklayan ve titreyen ağrı

· Işık hassasiyeti

· Ses hassasiyeti

· Mide bulantısı

· Bir tarafta yoğunlaşan ağrı

· Görme değişiklikleri, bulanık görme

· Kusma

Küme Baş Ağrısı Belirtileri

· Tek taraflı yoğun ağrı, ezici veya sabittir. Yakan veya delici olan bu ağrı oldukça rahatsız edici olabilmektedir.

· Ağrı, bir gözün arkasında veya göz bölgesinde yoğunlaşmaktadır.

· Ağrı kısa sürmektedir. Genellikle 30-90 dakika sürer. Ancak, ağrı 15 dakika ile 3 saat arasında da sürebilir. Baş ağrısı yalnızca o gün tekrarlamak üzere kaybolur (çoğu hasta, bir küme döneminde günde bir ile üç kez baş ağrısı çeker).

· Baş ağrısı, genellikle her gün aynı saatte çok düzenli olarak görülür ve gece boyunca aynı anda kişiyi uyandırır.

Sinüs Baş Ağrısı Belirtileri

· Elmacık kemiklerinde, alında veya burun köprüsünde derin ve sürekli ağrı şeklinde tanımlanmaktadır.

· Ağrı genellikle ani kafa hareketleri veya zorlamalarla yoğunlaşır ve burun akıntısı, kulaklarda dolgunluk hissi, ateş ve yüzün şişmesi gibi diğer sinüs belirtileriyle birlikte görülmektedir.

Acil Tıbbi Yardım Gereken Baş Ağrısı Belirtileri

Baş ağrısı, felç, menenjit veya ensefalit gibi ciddi bir durumun belirtisi olabilir. Hayatınızın en kötü baş ağrısını ya da ani, şiddetli bir baş ağrısı veya başka bir sağlık problemine eşlik eden baş ağrısını yaşıyorsanız, acil tıbbi yardım almalısınız.

· Kafa karışıklığı yaşama ya da konuşma ve anlamada zorluk çekme

· Bayılma

· Yüksek ateş

· Vücudunuzun bir tarafında uyuşma, zayıflık veya felç

· Boyun tutulması

· Görme sıkıntısı

· Yürürken sorun yaşama

· Mide bulantısı veya kusma

Baş Ağrısı Hastalığı Nedir?

Baş ağrısı son derece yaygın yaşanan bir durumdur. Neyse ki, başka ciddi bir sorun yaşatmadan genellikle kendi kendine geçmektedir. Migren ve küme baş ağrısı gibi birçok kronik baş ağrısı tipi bile daha ciddi, temel sorunların işareti olarak görülmemektedir. Hayatınızı etkilememesi için bazı durumlarda baş ağrılarının tedavi edilmeleri gerekebilir, ancak genellikle hayatı tehlikeye atma riskleri bulunmamaktadır.

Diğer yandan, bazı baş ağrısı türleri, daha ciddi sağlık sorunlarına ilişkin potansiyel uyarı işaretleri olarak düşünülmelidir.

Baş Ağrısı Tedavisi

Baş ağrısı nasıl geçer? Baş ağrısı çekiyorsanız, doktorunuz şunları önerebilir:

· Yaşam tarzı değişiklikleri

· Migren tetikleyicilerinden kaçınma

· Stres Yönetimi

· Ağrı kesici ilaçlar

· Saldırıları durdurmak için oksijen tedavisi

· Burun spreyi

· Dinlenme

Baş ağrısı ameliyatı: Nadiren, doktorlar tedavide rahatlama bulamayan ya da ilaçları veya yan etkilerini idare edemeyen kronik küme baş ağrısı olan insanlar için ameliyat önerebilir.

Migren baş ağrılarının sıklığını, şiddetini ve süresini azaltmak için de gerekli görülürse ameliyat uygulanabilir.

Baş ağrısı için hangi doktora gidilir: Baş ağrılarıyla ilgilenen uzmanlar nörologlardır. Ancak sebebe bağlı olarak farklı bir doktora da görünebilirsiniz. Baş ağrısı bir sinüs sorunundan kaynaklanıyorsa, kulak burun boğaz uzmanına, görme problemlerinden kaynaklanıyorsa bir göz doktoruna başvurabilirsiniz.