Batı ülkeleri Maymun Çiçeği Virüsü aşılarında sözünde durmadı

Afrika ülkeleri tarafından talep edilen Maymun Çiçeği Virüsü aşıları, batı ülkeleri tarafından gönderilmediği için ilk doz aşılar yapılamadı.

Yeni bir maymun çiçeği varyantı salgınından etkilenen Afrika ülkelerine geçen hafta vaat edilen aşılar ulaşmadı. Planlanan doz dağıtımı ertelendi.

Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre Demokratik Kongo Cumhuriyeti (DRC), bu yıl 18.000 şüpheli vaka ve 629 ölümle yeni "clade 1b" varyantı salgınının merkezinde yer aldı.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (Africa CDC) çarşamba günü yaptığı açıklamada, salgınla mücadele için talep ettiği 245 milyon doların yalnızca yüzde 10'unun finanse edildiğini söyledi.

AŞI BAĞIŞLARINA UMUT BAĞLANDI

İlk kez 1970 yılında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde insanlarda maymun çiçeği virüsü tespit edilmesine rağmen, virüsün yayılmasına karşı savunmasız olan Afrika ülkeleri, daha zengin ülkelerin stoklarından aşı bağışlarına umut bağlamış durumda.

Uzmanlar, hem uluslararası hem de Afrika hükümetleri tarafından ihmal edilmenin, maymun çiçeğinin ilk kez tanımlanmasından yıllar sonra, etkilenen ülkeler için hala yeterli aşı ve hatta tedavi bulunmadığı anlamına geldiğini öne sürüyor.

Hastalığa karşı daha geniş uluslararası tepki, sadece 2022'de virüsün Avrupa ve Kuzey Amerika'ya yayıldığı küresel salgın sırasında oluşmuştu.

Söz konusu varyant Burundi, Uganda, Ruanda, Kenya, İsveç ve Tayland'da da tespit edildi.

"İLK DOZLARIN ULAŞMASI GEREKİYORDU"

DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, cuma günü yaptığı açıklamada ilk dozların “birkaç gün içinde” Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne ulaşması gerektiğini söylemişti. Ancak bir süre önce ABD'den bağışlanan aşılarla ilgili olarak da benzer açıklamalar yapılmıştı.

İspanya'nın 500 bin doz, Fransa ve Almanya'nın 100 biner doz ve ABD'nin 50 bin doz bağışta bulunacağı sözünü vermesine rağmen bir yanıt alınamadı.

Uzmanlar, Afrika ülkelerinin her zaman tedarik listesinin sonunda yer aldığını belirterek eleştiride bulundu.