Bebeklerde ''çilek beni'' alarmı! Uzman isim açıkladı: İlk 6 ay kritik, ihmal etmeyin

Bebeklik döneminde sıkça görülen ve halk arasında "çilek beni" olarak bilinen hemanjiomlar hakkında Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Ekrem Ünal’dan kritik uyarılar geldi. Çoğunlukla iyi huylu olan bu damar tümörlerinin, özellikle göz, ağız ve burun çevresindeyse hayati fonksiyonları etkileyebileceğini belirten Ünal, tedavide ilk 6 ayın önemine dikkat çekti.

Bebeklerin cildinde doğumdan kısa bir süre sonra beliren kırmızı kabarıklıklar, ailelerde endişeye yol açabiliyor. Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Ekrem Ünal, hemanjiom adı verilen bu oluşumların genellikle iyi huylu damar tümörleri olduğunu ancak "bekle-gör" politikasının her zaman doğru olmadığını vurguladı.

"Çilek Beni" Neden ve Ne Zaman Oluşur?

Hemanjiomlar genellikle doğumdan sonraki ilk haftalarda ortaya çıkar. Parlak kırmızı, kabarık bir yapıya sahip oldukları için toplumda "çilek beni" olarak adlandırılırlar. Prof. Dr. Ünal, bu lezyonların çoğunun zamanla kendiliğinden küçüldüğünü belirtse de bazı yerleşim yerlerinin riskli olduğunu ifade etti.

Kritik Bölgelere Dikkat!

Hemanjiomun bulunduğu bölge, tedavinin seyrini değiştiriyor. Uzmanlar şu bölgelere özellikle dikkat çekiyor:

Göz Çevresi: Görme yetisini engelleyebilir.

Ağız ve Burun Çevresi: Beslenme ve nefes alma fonksiyonlarını zorlaştırabilir.

Solunum Yolları: Hayati risk oluşturabilir.

Hemanjiomların en hızlı büyüdüğü dönemin ilk bir yıl, özellikle de ilk 6 ay olduğunu belirten Prof. Dr. Ekrem Ünal, güncel tedavi yöntemleri hakkında şu bilgileri verdi:

"Hemanjiomların hızlı büyüdüğü bu dönemde, ağızdan kullanılan ve propranolol içeren ilaçlar ile başarılı sonuçlar almaktayız. Erken tanı sayesinde hayati fonksiyonların etkilenmesini önleyebiliyoruz."

Ebeveynler Ne Yapmalı?

Prof. Dr. Ünal, ailelere şu durumlarda vakit kaybetmeden bir uzmana başvurmalarını öneriyor:

Kırmızı kabarıklık çok hızlı büyüyorsa,

Lezyon üzerinde kanama veya yara (ülserleşme) oluşuyorsa,

Hemanjiom yüze yakın veya hayati organları etkileyebilecek bir noktadaysa.

Gelişmiş tedavi yöntemleri sayesinde hemanjiomların artık kontrol altına alınabildiğini belirten Ünal, düzenli takibin kalıcı izlerin ve sağlık sorunlarının önüne geçtiğini hatırlattı.

