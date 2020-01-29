Bel ağrınızın nedeni kabarık cüzdanınız olabilir mi?

Her bel ağrısının altında da cerrahi bir sorun aramamak gerekir. Çünkü bel ağrılarının çok az bir kısmı cerrahi nedenlerden kaynaklanır. Arka cebinizde taşıdığınız kabarık cüzdanınız da bir bel ağrısı nedeni olabilir. Buna “cüzdan sendromu” diyebiliriz ve böyle bir duruma karşı alınabilecek önlemler bu yazının konusu olacaktır.

Arka Cepte Taşınan Cüzdan Omurgaya Zarar Veriyor

Erkeklerin cüzdan taşıma alışkanlıkları vardır. Bu nedenle cüzdan sendromu daha çok erkeklerde görülür. Bu cüzdanlarda kredi kartı, ehliyet, kimlik, para veya gereksiz kartlar bulunur. Şişkin cüzdanın üzerine oturulduğunda leğen kemiğinde (pelvis) dengesizlik oluşur. Bu nedenle bel ve omurga çevresindeki kaslarda zorlanma ve spazm gelişir. Sonuçta bel ve omurga ağrıları oluşur. Uzun süreli arka cepte cüzdan kullanan kişilerde kronik bel ağrısı gelişir. Aynı zamanda cüzdanın komşuluğunda bulunan siyatik sinire bası yapabilir. Bu durumda bel fıtığı belirtisi gibi bacakta geçici veya kalıcı uyuşma ve karıncalanma oluşabilir.

Arka Cepte Cüzdan Taşıyan Ergenlerde Skolyoz Oluşabilir

Arka cepte cüzdan taşıyanlar oturduklarında cüzdan tarafındaki kabarıklık nedeniyle kalçaları yere paralel değildir. Bu nedenle kalça ve bel kaslarında dengesizlik ve gerginlik oluşur. İlerleyen zamanlarda kronik kalça, bel ve bazen sırt ağrıları ve boyun fıtığı oluşabilir. Cüzdan üzerinde oturuşa bağlı Piriformis denilen ve siyatik sinirin üzerinde bulunan kasın sinire basısı oluşabilir. Bu durumda bölgesel kan akımında yavaşlama ve siyatik sinire bası nedeniyle de bacakta uyuşma oluşur. Arka cepte cüzdan taşıyan ergenlerde omurgada şekil bozukluğu ve skolyoz oluşabilir. Bundan dolayı son zamanlarda erkek pantolonlardaki arka cepler kalça kısmına değil de daha aşağı uyluk kısmına dikiliyor.

Cüzdan Sendromu Belirtileri nelerdir?

Ağrı: En sık görülen belirtisi kalça üzerinde oluşan ağrıdır. Bu ağrı cüzdan üzerine veya sert zemine oturmakla artar. Genelde hafif şiddette başlar ve zamanla artar. Oluşan bu ağrı kalçada veya siyatik sinir boyunca oluşabilir.

En sık görülen belirtisi kalça üzerinde oluşan ağrıdır. Bu ağrı cüzdan üzerine veya sert zemine oturmakla artar. Genelde hafif şiddette başlar ve zamanla artar. Oluşan bu ağrı kalçada veya siyatik sinir boyunca oluşabilir. Yürümede zorluk: Yürüme veya bacak-bacak üzerine atmada zorluk oluşur. Bu işlemler esnasında ağrıları artar. Hastalar kalçayı rahatlatmak için ayağını dışa açarak yürür.

Yürüme veya bacak-bacak üzerine atmada zorluk oluşur. Bu işlemler esnasında ağrıları artar. Hastalar kalçayı rahatlatmak için ayağını dışa açarak yürür. Uyuşma, karıncalanma: Siyatik sinir boyunca oluşabilir.

Cüzdan Sendromu Sebepleri Nelerdir?

Arka cepte kabarık cüzdan taşıma

Uzun süreli sert zeminlerde oturma

İlgili bölgeye travma

Uzun süreli bisiklet kullanımı gibi kalça kaslarının aşırı zorlandığı durumlar

Duruş bozukluğu veya yürüyüş bozukluğu

Çömelip kalkma gibi aktivitelerinin sıklığı

Kalça ve pelvis’e yönelik cerrahi girişimler

Cüzdan Sendromu Tanı Nasıl Konulur?

Muayene esnasında kalçada piriformis kası üzerinde hassasiyet

Kalça manevralarıyla hastanın ağrısının artması

MR

EMG’de pudendal sinir lezyonu veya siyatik sinir hasarının tespiti

Röntgen, MR, BT gibi görüntüleme yöntemlerinde başka hastalıkların olmaması

Laboratuar: Romatizma testlerin negatif oluşu

Cüzdan Sendromu Tedavisi

Erken dönemde anti-inflamatuar ve kas gevşetici ilaçlar kullanılabilir. Bu ilaçlar ile ağrı ve kas spazmı azaltabilir. İlk birkaç gün içinde 2-3 saatte bir 20 dakika soğuk uygulama yapılabilir. Ağrı azaldıktan sonra gerginliği azaltmaya yönelik germe ve belirli kasları güçlendirecek egzersizler yapılabilir. Manuel terapi teknikleri ile eklem mobilizasyonu kullanılabilir. Yine kuru iğne tedavisi (İMS) kasları gevşetmek için kullanılabilir. İnatçı olgularda kas içi enjeksiyonlar da yapılabilir.