Bel ağrısı geçsin diye yaptırdığı iğne hayatını kararttı

Eczanelerde iğne yaptırmak yasal değil. Bunun yol açabileceği sorunlardan biri, eczanede iğne yaptıran Sevgi Keskin’in başına geldi. İstanbul’da bir eczanede iğne yaptıran Keskin’in vücudunda enfeksiyon gelişti. Hastanelik olan Sevgi Keskin, antibiyotik tedavisinin işe yaramaması nedeniyle ameliyat olmak zorunda kaldı.

Yasal olmadığı halde bir eczacıya iğne yaptıran Sevgi Keskin yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Baktım belimin ve kalçamın üst kısmına doğru kan deri altına sızmış. Hemen krem sürdü, buz koymamı söyledi. İkinci gün çok şiddetli bir ağrıyla uyandım ve bunun sonunda acile gittim. Orada bir enfeksiyon oluştuğunu, yanlış bir enjeksiyon yapıldığını ve iğnenin yanlış yere yapıldığını söylediler.”

Olay İstanbul Zekeriyaköy'deki bir eczanede 22 Haziran'da yaşandı.

ECZANELERDE ENJEKSİYON YAPILMASI YASAK

Eczacı S.U.K'nın yaptığı iğne sonrası enfeksiyon oluştu. Sevgi Keskin, tedavi görmeye başladı, 40 antibiyotik iğnesi oldu. Ağır doku kaybı meydana geldi, iyileşemeyince ameliyat edildi.

Eczanelerde enjeksiyon yapılmasının yasak olduğuna vurgu yapan İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu, "Çok eskiden sağlık kuruluşlarının çok az olduğu zamanlarda hastanın ihtiyacını karşılamak için enjeksiyon yaptığımız dönemler oldu. Ancak günümüzde imkanlar çok daha yaygın olduğu için bu kural çok daha iyi denetleniyor“ dedi.

"Ben bir hata yaptım, yapılmadığını bildiğim halde gittim. Benim gibi kolayına gelip eczaneye yaptıranlar var“ diyen Keskin, eczacı S.U.K'dan şikayetçi oldu.

ENJEKSİYON HASTANELERDE VEYA AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE YAPTIRILMALI

İstanbul Eczacılar Odası da devrede. Oda Başkanı Sarıalioğlu, "Hastanın şikayeti bize de ulaştı. Biz bununla ilgili incelemeyi başlattık. İncelemeyi tamamlayıp il sağlık müdürlüğüyle paylaşacağız. Zaten kural koyucu onlar olduğu için onların değerlendirmesiyle ortaya çıkacak“ diye konuştu.

Uzmanlar, iğne yaptırmanın en güvenli yerinin hastaneler ya da aile sağlığı merkezleri olduğu konusunda vatandaşı uyarıyor.