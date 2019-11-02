Anne sütünden peynir olur mu ?

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yavuz Öztürkler ve Avukat Metin Öztürk, 15 yıl boyunca Türkiye'nin her yerini gezerek peynir üzerine yaptıkları çalışmaları, Türkiye'nin ilk ve tek peynir dergisi olan 'Cheese life magazine'de topladı. İkili, peynirle ilgili her türlü bilginin bulunduğu bu dergi ilgi görünce “Peynir Deyip Geçmeyin” adlı kitabı çıkardı.

“PEYNİRİ SADECE KAHVALTIDA ARIYOR”

Antalya'da 10'uncusu düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı'na katılan Prof. Dr. Yavuz Öztürkler ve Metin Öztürk, Türkiye'nin birçok yerinden tescilli peynirlerin tanıtıldığı stantta, peynirle ilgili dikkat çeken bilgiler verdi. Avukat Metin Öztürk, peynir için yaptıkları inceleme gezilerinde peynir kültürünün yeteri seviyede olmadığını tespit ettiklerini söyledi. Peynirin aslında bir kültür olduğunu anlatan Metin Öztürk, "İnsanlarımız peyniri sadece kahvaltıda hatırlıyor. Biz de peynir kültürü oluşması için bir kitap ve dergi çıkardık. Peynirin çok ilginç özelliklerini araştırdık, yazdık. 15 yıllık süreçte insanlarımızın peynire bakış açışının değiştiğini söyleyebiliriz" dedi.

Anadolu'da peynire bir “kültür” mantığıyla yaklaşılmadığını ve kurumsallaşılmadığı için peynirde Avrupa ile yarışacak seviyeye gelinmediğini aktaran Öztürk, “Aile işletmelerinin kurumsallaşması ve peynir vizyonu oluşturmaları gerekiyor" dedi.

KADIN SÜTÜNDEN PEYNİR OLUR MU ?



Prof. Dr. Yavuz Öztürkler ise peynirle ilgili yaptıkları ilginç araştırmalardan söz etti. Peynirin tarihiyle ilgili konuşan Prof. Dr. Öztürkler, sütün çürütülmesiyle peynirin oluştuğunu ve 10 bin yıllık geçmişi olduğunu söyledi. Prof. Dr. Öztürkler, peynirin asıl vatanının Mezopotamya olduğunu, doğuda doğup, batıda gelişimini sürdürdüğünü anlattı. Dünyada 2 binin üzerinde, Türkiye'de ise 200 çeşit peynir olduğunu ifade eden Prof. Dr. Öztürkler, "Peynir öyle çeşitlendi ki; eşek, fare, geyik, maymun sütünden yapılır oldu. 2011 yılında ABD'de Newyork Üniversitesi'nde yüksek lisans yapan Miriam Simun adlı öğrenci tarafından kadın sütünden peynir denemesi yapıldı. Kadın sütünden 3 çeşit peynir elde ettiler. Bunu gören şefler, olaya ilgi gösterdi. Bazı kadınlar da destekledi ve kendi sütlerinden peynir yaptı" diye konuştu. Kadınların hayvan sütüne güvenirken kendi sütünden yaptığı peynire daha çok güvendiğini kaydeden Prof. Dr. Öztürkler, Türkiye'nin bu konuya henüz hazır olmadığını sözlerine ekledi.

PEYNİRDEN FAL BAKILIYOR

Peynirin kültürle çok iç içe geçtiğini de belirten Prof. Dr. Öztürkler, peynirin çürümeye bırakılıp eriyen kısımlarda oluşan şekillerden fal bakıldığını, bunun da çok ilgi çektiğini kaydetti.