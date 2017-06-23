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  4. 23 Haziran 2017 20:04

Bayram öncesi uyarı: ''Kesinlikle almayın...''

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ömer Utku Çopur, Ramazan Bayramı öncesi alınan lokum ve çikolatalar konusunda uyardı.

Bayram öncesi uyarı: ''Kesinlikle almayın...''
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Uludağ Üniversitesi (UÜ) Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ömer Utku Çopur, Ramazan Bayramı öncesinde lokum ve çikolata alırken dikkatli olunmasını, özellikle üzerinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı onayı olmayan, ambalajsız hiçbir gıda ürününün kesinlikle alınmamasını önerdi.

Çopur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çarşı, pazar ve marketlerde  alışverişin arttığını belirterek, sağlıklı bir bayram geçirmek için gıda  güvenliğinin son derece önemli olduğunu, alınan ürünlere dikkat edilmesi  gerektiğini söyledi.

Bayram alışverişi sırasında bazı vatandaşların tüketim tuzağına düşüp  kalitesiz ve sağlıksız ürünleri alabildiğini dile getiren Çopur, "Vatandaşlar  özellikle merdiven altlarında satılan lokum, şeker, şekerleme, kuruyemiş, tatlı  gibi ürünlerden kesinlikle uzak durmalı. Bir gıda ürünü alındığında kesinlikle o  ürünün üretim izninin olup olmadığına bakılmalıdır. Üzerinde Gıda Tarım ve  Hayvancılık Bakanlığı onayı olmayan, ambalajsız hiçbir gıda ürünü kesinlikle  alınmamalı.'' dedi.

Sağlıklı ve taze gıdanın görünüşünden anlaşılabileceğinin altını çizen  Çopur, "Öncelikle bayram için gıda alırken temel bazı önerilerimiz var. Açıkta  satılan hiçbir ürün kesinlikle alınmamalı. Çünkü taze balık dışında açıkta  satılan her ürün mutlaka fizyolojik ya da mikrobiyolojik olarak riske açık hale  geliyor. Bu da insan sağlığı açısından istenmeyen durumlara yol açabiliyor."  ifadesini kullandı.

Çikolatada trans yağlar

Bayram ikramlarının en gözde ürünlerden birinin de lokum olduğunu ve  bayram öncesi bu ürünün satış miktarının normal zamanlara göre birkaç kat  arttığını vurgulayan Çopur, şöyle devam etti:

"Bayram öncesinde piyasaya sürülen birçok lokumun ve şekerlemenin  sağlıksız ve kalitesiz olduğunu biliyoruz. Özellikle merdiven altı üretim  yapanlar, lokumun raf ömrünün uzaması için gıda maddeleri tüzüğünde izin  verilenin üzerinde, aşırı miktarda koruyucu madde kullanıyor. Bu maddeler sağlık  açısından bazı olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. Alacağımız lokumların taze olup  olmadığına bakmalıyız. Bunun yöntemi de çok basit. Taze lokumun üzerine  parmağınızla bastırdığınızda lokum yayılmaz ve parmak çekilince eski halini alır.  Görünümü son derece canlıdır. Kaliteli lokum asla ele yapışmaz. Çoğu çikolatada  trans yağların, soya proteinlerinin ve yapay koruyucuların olduğunu ve bunların  da insan sağlığına son derece zararlı olduğunu biliyoruz."

Çikolatanın kalitelisinin de anlaşılabileceğini dile getiren Çopur,  "Taze ve üst kalite çikolatanın üzerinde küçük beyaz noktacıklar olmaz. Sağlıklı  ve gerçek çikolata elle tutulduğunda birkaç dakikada erimeye başlar. Bunun sebebi  kakao yağının 33 derecenin üzerinde erimeye başlamasıdır. Ayrıca sağlıklı  çikolata yendiğinde ağızda hoş bir koku bırakır yani yağlı bir tat bırakmaz ve  ağza yapışmaz.'' dedi.

AA

lokum , ramazan bayramı , çikolata , bayram