Bayram öncesi uyarı: ''Kesinlikle almayın...''

Uludağ Üniversitesi (UÜ) Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ömer Utku Çopur, Ramazan Bayramı öncesinde lokum ve çikolata alırken dikkatli olunmasını, özellikle üzerinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı onayı olmayan, ambalajsız hiçbir gıda ürününün kesinlikle alınmamasını önerdi.

Çopur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çarşı, pazar ve marketlerde alışverişin arttığını belirterek, sağlıklı bir bayram geçirmek için gıda güvenliğinin son derece önemli olduğunu, alınan ürünlere dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Bayram alışverişi sırasında bazı vatandaşların tüketim tuzağına düşüp kalitesiz ve sağlıksız ürünleri alabildiğini dile getiren Çopur, "Vatandaşlar özellikle merdiven altlarında satılan lokum, şeker, şekerleme, kuruyemiş, tatlı gibi ürünlerden kesinlikle uzak durmalı. Bir gıda ürünü alındığında kesinlikle o ürünün üretim izninin olup olmadığına bakılmalıdır. Üzerinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı onayı olmayan, ambalajsız hiçbir gıda ürünü kesinlikle alınmamalı.'' dedi.

Sağlıklı ve taze gıdanın görünüşünden anlaşılabileceğinin altını çizen Çopur, "Öncelikle bayram için gıda alırken temel bazı önerilerimiz var. Açıkta satılan hiçbir ürün kesinlikle alınmamalı. Çünkü taze balık dışında açıkta satılan her ürün mutlaka fizyolojik ya da mikrobiyolojik olarak riske açık hale geliyor. Bu da insan sağlığı açısından istenmeyen durumlara yol açabiliyor." ifadesini kullandı.

Çikolatada trans yağlar

Bayram ikramlarının en gözde ürünlerden birinin de lokum olduğunu ve bayram öncesi bu ürünün satış miktarının normal zamanlara göre birkaç kat arttığını vurgulayan Çopur, şöyle devam etti:

"Bayram öncesinde piyasaya sürülen birçok lokumun ve şekerlemenin sağlıksız ve kalitesiz olduğunu biliyoruz. Özellikle merdiven altı üretim yapanlar, lokumun raf ömrünün uzaması için gıda maddeleri tüzüğünde izin verilenin üzerinde, aşırı miktarda koruyucu madde kullanıyor. Bu maddeler sağlık açısından bazı olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. Alacağımız lokumların taze olup olmadığına bakmalıyız. Bunun yöntemi de çok basit. Taze lokumun üzerine parmağınızla bastırdığınızda lokum yayılmaz ve parmak çekilince eski halini alır. Görünümü son derece canlıdır. Kaliteli lokum asla ele yapışmaz. Çoğu çikolatada trans yağların, soya proteinlerinin ve yapay koruyucuların olduğunu ve bunların da insan sağlığına son derece zararlı olduğunu biliyoruz."

Çikolatanın kalitelisinin de anlaşılabileceğini dile getiren Çopur, "Taze ve üst kalite çikolatanın üzerinde küçük beyaz noktacıklar olmaz. Sağlıklı ve gerçek çikolata elle tutulduğunda birkaç dakikada erimeye başlar. Bunun sebebi kakao yağının 33 derecenin üzerinde erimeye başlamasıdır. Ayrıca sağlıklı çikolata yendiğinde ağızda hoş bir koku bırakır yani yağlı bir tat bırakmaz ve ağza yapışmaz.'' dedi.