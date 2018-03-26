Çikolata ve gazozdan ''cinsel gücü arttırıcı ilaçlar'' çıktı !

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Yönetim Kurulu Üyesi ve Gıda Komisyonu Başkanı Sinan Vargı, Tarım Bakanlığı’nın ilan ettiği gıdalarda tağşiş ve hile yapan firmaların bazı ürünlerinde cinsel gücü artırıcı, zayıflatıcı, ağrı kesici ve sakinleştirici özelliği olan çok sayıda ilaç etken hammaddesine de rastladıklarını açıkladı.



Sözcü gazetesinden Erdoğan Süzer'in haberine göre Vargı, özellikle çikolata, gazoz ve bal ürünlerinde rastlanan ilaç etken maddelerinin, çocuk ve gençlerin sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiği uyarısında bulundu. TÜDEF olarak yaptıkları araştırmanın sonuçlarını anlatan Sinan Vargı, Bakanlığın açıkladığı ürünlerin içeriğini incelediklerini, içinde cinsel gücü arttırıcı ve zayıflatıcı ilaç etken maddesi olan 15 marka bal ve takviye edici gıda, 5 çikolata, 5 meyveli gazoz, bir adet de çay enerji içeceğine rastladıklarını bildirdi.

Bakanlık sahte ürünleri açıkladı... 173 firma, 282 ürün

Tüketicilerin ciddi tehlike altında olduğunu belirten Vargı, şu açıklamayı yaptı:



KALP İLACI BİLE VAR

“Cinsel gücü artıran sildenafil, tadalafil gibi ilaçlar çikolata, enerji içecekleri ve meyveli gazozlara da konuluyor. Kalp ilaçları, şeker hastalığını önleyen ilaç etken maddeleri de yine çikolatalara konuluyor. Piyasada içinde subitramin bulunan, hem zayıflatan hem de cinsel gücü arttıran ilaç etken maddeleri olan sildenafil bulunan bitkisel karışımlar ve kapsüller var. Özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz tehlike altındadır.”

HAPİS CEZASI VERİLMELİ



Sinan Vargı, Tarım Bakanlığı'nın firmaları açıklamasına rağmen bu firmaların isim değişikliği yaparak aynı usulsüzlüğü işlemeye devam ettiğini, 21 kez yakalanıp yine aynı suçu işleyen gıda sahtekarlarına bile rastlandığını söyledi. Gıda yasasında yapılacak değişikliklerin 2015 yılından bu yana TBMM gündemine gelmediğini ifade eden Vargı, gıdada hile ve tağşiş yapan firmaların açıklanması ve ağır para cezaları verilmesinin caydırıcı olmadığını, bu ürünleri üreten ve satanlara mutlaka hapis cezası verilmesi gerektiğini de savundu.