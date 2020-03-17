Koronavirüsüne karşı propolis satışları patladı

Türkiye'de, koronavirüsün görülmesinin ardından, vatandaşlar alınan tüm önlemlerin yanı sıra bağışıklık sistemini güçlendirmek için de çeşitli besinler aramaya başladı. Bu sırada arıların bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladığı tamamen doğal bir ürün olan ve bağışıklık sistemini güçlendirmesiyle bilinen propolisin de satışları arttı.



Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan, tüm dünyaya yayılan ve 6 binin üzerinde kişinin ölümüne yol açan koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından hem halk hem de yetkililer önlemlerini artırdı. Yetkililer kamuya açık olan alanları dezenfekte ederken, vatandaşlar da uzmanların önerileri doğrultusunda maske ve eldiven kullanmaya başlayıp, çantalarından kolonya ve dezenfektan eksik etmiyor.



Tüm önlemlerin yanı sıra uzmanlar ayrıca, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi gerektiğine de dikkat çekiyor. Halk da koronavirüsten korunmak için kelle paçadan bala kadar her bağışıklığı güçlendirici olan yiyeceği almaya başladı.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN PROPOLİS

Vatandaşlar tarafından bu dönemde yoğun olarak seçilen besinlerden biri de propolis oldu. Arıların bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladığı güçlü antioksidan ve antimikrobiyal etkilere sahip olan ve tamamen doğal bir arı ürünü olan propolis kovandaki mikropları yok etmek ve sterilizasyonu sağlamak için kullanılıyor.



İnsan sağlığına olan faydaları da araştırılan propolisin bağışıklık sistemini güçlendirdiği öğrenildi.

Birçok hastalıkta tedaviye destek olarak kullanılan propolisin satışlarında da şu sıralar artış yaşanıyor. Bağışıklık sistemi güçlü olan kişilerin de virüs kaynaklı enfeksiyonları daha kolay atlatığının da uzmanlar tarafından sürekli olarak söylenmesi, propolisin satışlarında etkili oldu.



'BALDAN ÇOK PROPOLİS SATILIYOR'

Van Arıcılar Birliği Başkanı Halil Tandoğan, bal ve ürünlerinin satışında artış yaşandığını ama özellikle propolis satışlarında çok daha artış yaşadıklarını belirterek, "Propolis, arılar tarafından doğada toplanıp kovan ve bal ürünlerinin tamamında dezenfekte olarak kullanıyor. Soğuk algınlığında, kanserle mücadelede yardımcı olan eskiden beri insanlıkla beraber arıyı bilen toplumlar bu ürünün çoktan fark etmiştir.

Bağışıklık sistemi güçlü olan kişiler virüs kaynaklı enfeksiyonları daha kolay atlatır. Propolis, birçok hastalıkta vücudun direnç sağlamasına yardımcı olarak destekliyor. Koronavirüste bahsi geçen yüksek ateşin, aslında ağrılarına yol açtığını da hesaba katarsak en iyi ağrı kesici, bağışıklık sistemi için de en iyisi propolisdir.

Birçok hastalıkta tedaviye yardımcı olarak kullanıyor. Bizim de bugünlerde en çok sattığımız üründür. Sağlıklı olmak için önceden önlem almamız gerekiyor" dedi.

