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  4. 30 Temmuz 2017 13:42

Mangal sevenlere kötü haber !

Mangaldaki çok pişmiş etlerin prostat, pankreas ve kolon kanserine yol açabileceği açıklandı.

Mangal sevenlere kötü haber !
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Mangaldaki çok pişmiş etler prostat, pankreas ve kolon kanserine yol açabilir...

Mangal hasta eder mi? Diyetisyen Şebnem Kandıralı, özelikle kömürleşmiş etlerin sık tüketiminin prostat, pankreas ve kolon kanserine yakalanma riskini arttırdığını bildirdi.

Severek tüketilen mangal etleri, hasta edebiliyor. Yaz ayının olmazsa olmazlarından olan mangalın yanlış uygulanması kansere neden oluyor.

İHA'nın haberine göre; çok yüksek sıcaklıklarda et pişirmenin heterosiklik aminler denilen kansere neden olan bileşikleri üretebildiğini belirten Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı, "Özelikle kömürleşmiş etlerin sık tüketiminin prostat, pankreas ve kolon kanserine yakalanma riskini arttırdığı biliniyor.

Ayrıca çok fazla ızgara tüketim yapan ülkelerde mide kanseri vakaları da yüksek oranda görülmektedir" dedi. Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı, ızgara yapmanın da güvenli yollarını şöyle sıraladı:

1- Birkaç saat önce etleri marine etmek heterosiklik amin oluşumunu azaltır. Marinasyon için koruyucu bileşen içeren besinler: biberiye, zerdeçal, zeytinyağı ve sarımsak.

2- Izgara etlerin kömürleşmiş kısımlarının ayrılması da maruziyeti azaltır.

3- Izgara yapmadan önce etler folyoya sarılabilir. Folyo yiyecek ve ızgara arasında bir bariyer görevi görür ve heterosiklik amin oluşumunu azaltır.

4- Eti ızagara yapmadan önce buharda pişirmek veya kaynatmak ızgaradaki pişme süresini azaltacaktır.
Sağlıklı beslenme sadece doğru besini seçmek değildir aynı zamanda doğru pişirme yöntemlerini de uygulamaktır. En güvenli pişirme yöntemi de düşük sıcaklıklarda uzun süre pişirmektir.

İHA

mangal , çok pişmiş , et , prostat , kanser
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