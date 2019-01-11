Obeziteye dikkat ! Başka hastalıklara da neden oluyor

Obezite beraberinde pek çok hastalığı getiriyor. Uyku apnesi de obezitenin neden olduğu hastalıklar arasında yer alıyor. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Fırat Tutal, uyku apnesi sendromu ve obezite ilişkisi hakkında merak edilenleri sizler için anlattı.

UYKU APNESİ VE OBEZİTE

Aşırı kilo, obezite ve morbid obezitenin yanı sıra, vücut ve organ sistemindeki bir dizi problemden de sorumludur. Vücutta ek hastalıkların gelişmesi de hastada ek stres yaşanmasına sebep olur. Bu ilgili sağlık komplikasyonları , uyurken düzgün nefes alamama yeteneğini içeren ve yaygın bir hastalık olan “obstrüktif uyku apnesi” gibi solunum durumlarını içerir.

Uyku apnesi, uyku esnasında solunumun kısa bir süreliğine durması durumudur. Uyku anında nefes alıp vermek zor bir hale gelir. Solunum 5 ila 10 saniye arasında durur. Uyku esnasında horlama, baş ağrısıyla uyanma, konsantrasyon eksikliği ve gün içerisinde sürekli olarak yorgun hissetme durumu uyku apnesinin belirtileri arasındadır. Genellikle 40 yaş üstünde görülür fakat her yaşta karşılaşılabilecek bir problemdir. Özellikle obezite hastalarında uyku apnesi sıkça rastlanılan bir durumadır.

Obezite uyku apnesinin hem nedeni hem de sonucu olabilir. Obezite, uyku apnesine sebep olacağı gibi aynı zamanda düzensiz uykular da kilo artışına neden olmakta ve obeziteyi tetiklemektedir.

Obezite Uyku Apnesi Riskini Artırıyor

Derini uykuya dalamayan, uyku kalitesi düşük olan kişilerde, büyüme ve hormon salınımı azalır. Bu durum metabolizmanın yavaşlamasına ve vücutta yağlanmaya sebebiyet verir. Aynı zamanda vücut kitle endeksi 30 ve üzeri olan kişilerde uyku düzensizlikleri yaşanmaktadır. Obezite ne kadar artarsa uyku apnesi problemi de aynı şekilde artmaktadır. Tam tersi olarak da uyku apnesi ne kadar artarsa obezite de o derece artmaktadır.

Uyku eksikliği yemek yeme isteğini artıran bir durumdur. Bu da kilo alınımına neden olur, kan basıncı dengesizleşir. Obez hastaların %45’inde obstrüktif uyku-apne sendromu görülürken, uyku-apneli hastaların %70’inin obez olduğu gösterilmiştir.

Uyku apnesinin tedavisindeki en önemli adım, bu durumun oluşmasına neden olan faktörlerin belirlenmesidir. Genellikle uyku apnesinin altında yatan neden obezitedir. Sağlıklı beslenme ve egzersiz, hem hastanın kilo vermesine hem de uyku apnesinin semptomlarını yönetmesine yardımcı olacaktır.

Obezite cerrahisi sonrası vücuttaki yağ oranı azaldıkça uyku apnesi de iyileşme sürecine girer. Ameliyat sonrası ilk ayın sonunda bile hastalar çok daha rahat bir uyku uyuduklarını, gün içerinde uykusuzluğa bağlı sıkıntılarının tamamının geçtiğini belirtirler. Sadece uykuyu değil tüm bir gününüzü etkileyen bu hastalıkla mücadelede kilo kontrolü esas tedavi bileşenlerinden biridir.